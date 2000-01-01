27.01 02:18 MIGnews.com

В Госдуме заявили, что РФ не нарушает резолюции ООН по КНДР

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Информация о перевозке северокорейского угля в Южную Корею и Японию через Россию – чистая ложь. Так прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Корниенко, недавно вышедшую статью международного агентства Reuters."Это же все проверяемое. Да, можно не увидеть это морем, как переправляется. Но тем не менее те же американские спутники и западноевропейские висят над Азиатско-Тихоокеанским регионом, точечно прослеживаются все пути следования из КНДР… Я считаю, это чистой воды ложь", — заявил политик.По его мнению, эта "утка" вышла с целью опорочить МИД России и обвинить Москву в непоследовательности решений, которые озвучило российское внешнеполитическое ведомство.Ранее Reuters опубликовал материал, в котором утверждалось, что РФ вместе с Китаем помогают КНДР переправлять уголь в Южную Корею и Японию, тем самым нарушая санкции ООН, наложенные против Северной Кореи.По данным агентства, ссылающегося на неназванные разведывательные источники в Западной Европе, Пхеньян три раза доставлял сырье в российские торговые порты, после чего топливо грузили на судна и перевозили в Южную Корею и Японию.Однако в Пекине заявили, что им ничего не известного по этому поводу, а также подчеркнули, что строго придерживаются решений ООН.В августе 2017 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о расширении санкций против КНДР, которые сократят ежегодные доходы Пхеньяна на треть. Такие меры ограничения были вызваны решительными действиями по развитию ядерной программы в КНДР.Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли страны.