26.01 15:55 MIGnews.com

Австралийского политика раскритиковали за песню про евреев

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Политика из ультраправой Австрийской партии свободы Удо Ландбауэра раскритиковали за песенник, прославляющий холокост.Об этом в пятницу, 26 января сообщает Deutsche Welle.Книгу опубликовало тайное братство Germania zu Wiener Neustadt, в котором Ландбауэр занимает должность зампредседателя, пишет газета.Отметим, что политик также участвует в местных выборах, которые пройдут в Австрии 28 января.В одном из стихов старых тевтонцев призывают с помощью газа "справиться с седьмым миллионом" (количество евреев, погибших во время Второй мировой войны, оценивается в минимум шесть миллионов человек), передает издание.Издание отмечает, что в книге также восхваляется легион "Кондор", который поддерживал нациста Франсиско Франко в испанской гражданской войне.Федеральный канцлер Австрии и глава "Народной партии" Себастьян Курц в своем Twitter осудил книгу. По его словам, слова песенника "расистские, антисемитские и абсолютно отвратительные"."Такому человеку не должно быть места в нашей стране", - написал он.В свою очередь Ланбауэр заявил, что шокирован содержимым песенника и уже отозвал свое членство в братстве.