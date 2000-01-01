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Австралийского политика раскритиковали за песню про евреев | Фото:26.01 15:55   MIGnews.com

Австралийского политика раскритиковали за песню про евреев

Политика из ультраправой Австрийской партии свободы Удо Ландбауэра раскритиковали за песенник, прославляющий холокост.

Об этом в пятницу, 26 января сообщает Deutsche Welle.

Книгу опубликовало тайное братство Germania zu Wiener Neustadt, в котором Ландбауэр занимает должность зампредседателя, пишет газета.

Отметим, что политик также участвует в местных выборах, которые пройдут в Австрии 28 января.

В одном из стихов старых тевтонцев призывают с помощью газа "справиться с седьмым миллионом" (количество евреев, погибших во время Второй мировой войны, оценивается в минимум шесть миллионов человек), передает издание.

Издание отмечает, что в книге также восхваляется легион "Кондор", который поддерживал нациста Франсиско Франко в испанской гражданской войне.

Федеральный канцлер Австрии и глава "Народной партии" Себастьян Курц в своем Twitter осудил книгу. По его словам, слова песенника "расистские, антисемитские и абсолютно отвратительные".

"Такому человеку не должно быть места в нашей стране", - написал он.

В свою очередь Ланбауэр заявил, что шокирован содержимым песенника и уже отозвал свое членство в братстве.
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