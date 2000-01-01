26.01 16:45 MIGnews.com

Обама заявил, что всегда являлся другом Израиля

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Экс-президент США Барак Обама вновь повторил, что еврейские поселения в Иудее и Самарии "противоречат правам человека".Об этом бывший американский лидер заявил в среду, 24 января в ходе встречи с еврейской общиной Нью-Йорка.Выступая в нью-йоркской синагоге, бывший глава Белого дома назвал себя "либеральным евреем" и "самым лучшим другом Израиля".По его словам, ни одна президентская команда не оказывала такой поддержки Израилю, как возглавляемая им администрация."США во время моего правления предоставили Израилю военную помощь больше, чем любая другая администрация. Это даже не является предметом для спора", - отметил бывший глава Белого дома.Обама подчеркнул, что, когда речь заходила о его отношении к Израилю, он любил в шутку повторять, что является "либеральным евреем".44-й президент США отметил, другом Израиля быть непросто, поскольку "израильская политика иногда не позволяет это".Экс-президент США также разъяснил, почему вопреки установившейся политической нормы в американо-израильских отношениях не предотвратил принятие антиизраильской резолюции в Совбезе ООН в декабре 2016 года.Речь идет о голосовании по резолюции, осуждающей Израиль за строительство поселений в Иудее и Самарии."Воспрепятствовать принятию этой резолюции означало нанести ущерб авторитету США и ее приверженности правам человека", — объяснил Обама.По словам Обамы, "темпы строительства Израиля слишком усилились, что сделало почти невозможным будущее создание палестинского государства". Он считает, что позиция Израиля на Западном берегу и в секторе Газа была "неустойчивой", и расширение поселений могло начать ущемлять человеческие права.