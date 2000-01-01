Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Обама заявил, что всегда являлся другом Израиля | Фото:26.01 16:45   MIGnews.com

Обама заявил, что всегда являлся другом Израиля

Экс-президент США Барак Обама вновь повторил, что еврейские поселения в Иудее и Самарии "противоречат правам человека".

Об этом бывший американский лидер заявил в среду, 24 января в ходе встречи с еврейской общиной Нью-Йорка.

Выступая в нью-йоркской синагоге, бывший глава Белого дома назвал себя "либеральным евреем" и "самым лучшим другом Израиля".

По его словам, ни одна президентская команда не оказывала такой поддержки Израилю, как возглавляемая им администрация.

"США во время моего правления предоставили Израилю военную помощь больше, чем любая другая администрация. Это даже не является предметом для спора", - отметил бывший глава Белого дома.

Обама подчеркнул, что, когда речь заходила о его отношении к Израилю, он любил в шутку повторять, что является "либеральным евреем".

44-й президент США отметил, другом Израиля быть непросто, поскольку "израильская политика иногда не позволяет это".

Экс-президент США также разъяснил, почему вопреки установившейся политической нормы в американо-израильских отношениях не предотвратил принятие антиизраильской резолюции в Совбезе ООН в декабре 2016 года.

Речь идет о голосовании по резолюции, осуждающей Израиль за строительство поселений в Иудее и Самарии.

"Воспрепятствовать принятию этой резолюции означало нанести ущерб авторитету США и ее приверженности правам человека", — объяснил Обама.

По словам Обамы, "темпы строительства Израиля слишком усилились, что сделало почти невозможным будущее создание палестинского государства". Он считает, что позиция Израиля на Западном берегу и в секторе Газа была "неустойчивой", и расширение поселений могло начать ущемлять человеческие права.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:13
В Польше произошел мощный взрыв на газопроводе
17:07
Массовая драка на базе в Негеве, ранены 9 солдат
16:47
Что происходит на рынке аренды элитных авто
16:11
У берегов Йемена утонули по меньшей мере 30 мигрантов
15:55
Австралийского политика раскритиковали за песню про евреев
15:25
В Давосе машина из кортежа Трампа наехала на полицейского
14:54
"Решение Трампа по Иерусалиму является предательством"
14:11
Homo sapiens появились в Израиле 170 000 лет назад
13:37
Абу Мазен пригрозил отлучить США от мирного процесса
12:55
Израиль продаст Хорватии F-16 на $500 млн
12:05
Турецкие солдаты погибли при операции в Африне
11:45
Израильский певец Амир Бенаюн выступит в ООН
11:26
В Сирии у террористов нашли европейское оборудование
10:53
“Перенос посольства создаст много проблем”
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus