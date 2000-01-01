26.01 19:08 MIGnews.com

Нетаниягу рассказал про свой мирный план с палестинцами

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на форуме в Давосе, предложив свое необычное виденье мирного сожительства с палестинцами.Об этом в пятницу, 26 января сообщает "Israel Hayom".Премьер Израиля предложил свою модель сосуществования с ПА, согласно которой, палестинцы получат полную независимость в решении своих дел, за исключением вопросов безопасности.По мнению главы правительства, соседи смогут жить своей жизнью, поднять свой флаг и открыть свои посольства, пока их деятельность никак не угрожает Израилю.Нетаниягу подчеркнул, взамен, Израиль получит право контролировать безопасность на всей территории страны, включая Иорданскую Долину.Также глава правительства отметил, что готов ждать, что предложит по мирному решению президент США Дональд Трамп.Премьер-министр добавил, что только США играет роль посредника в этом вопросе.