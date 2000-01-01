26.01 20:47 MIGnews.com

Эрдоган намерен расширить военную операцию в Сирии

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Турция не собирается останавливать операцию "Оливковая ветвь" на сирийском Африне.Об этом в пятницу, 26 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, военные действия могут быть расширены до иракской границы."Далее последует операция по очистке от террористов района Манбидж, как и было обещано. Пусть никто не беспокоится по этому поводу, потому что истинными хозяевами Манбиджа являются не террористы, а арабы. Затем операция расширится до границы с Ираком, а борьба продолжится до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - отметил Эрдоган.По мнению Анкары, курдские вооруженные формирования угрожают приграничным районам Турции.Он также добавил, что операция продлится до тех пор, пока в Сирии не будет уничтожен последний терорист."Обращаюсь к тем, кто пытается поучать власти Турции, требует быстрее завершить операцию "Оливковая ветвь". Интересно, как бы вы поступили, если бы террористы из соседней страны подвергали бы ваши города ракетному обстрелу и атакам? Какова была бы ваша реакция, если бы на крыши церквей падали снаряды и гибли молящиеся люди?" — сказал турецкий президент.Напомним, 20 января Анкара начала военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, расположенных в сирийском регионе Африн. Эрдоган заявил о необходимости обеспечения безопасности турецко-сирийской границы от курдской угрозы.