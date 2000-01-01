Эрдоган намерен расширить военную операцию в Сирии
Турция не собирается останавливать операцию "Оливковая ветвь" на сирийском Африне.
Об этом в пятницу, 26 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, военные действия могут быть расширены до иракской границы.
"Далее последует операция по очистке от террористов района Манбидж, как и было обещано. Пусть никто не беспокоится по этому поводу, потому что истинными хозяевами Манбиджа являются не террористы, а арабы. Затем операция расширится до границы с Ираком, а борьба продолжится до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - отметил Эрдоган.
По мнению Анкары, курдские вооруженные формирования угрожают приграничным районам Турции.
Он также добавил, что операция продлится до тех пор, пока в Сирии не будет уничтожен последний терорист.
"Обращаюсь к тем, кто пытается поучать власти Турции, требует быстрее завершить операцию "Оливковая ветвь". Интересно, как бы вы поступили, если бы террористы из соседней страны подвергали бы ваши города ракетному обстрелу и атакам? Какова была бы ваша реакция, если бы на крыши церквей падали снаряды и гибли молящиеся люди?" — сказал турецкий президент.
Напомним, 20 января Анкара начала военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, расположенных в сирийском регионе Африн. Эрдоган заявил о необходимости обеспечения безопасности турецко-сирийской границы от курдской угрозы.