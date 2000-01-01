27.01 06:33 MIGnews.com

Министр призвала работать до 70 лет

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Министр по делам пенсионеров и социального равенства Гила Гамлиэль ("Ликуд") призвала повысить общий возраст увольнения, с уходом на пенсию, до 70 лет.Об этом политик заявила в пятницу, 26 января на заседании финансовой комиссии, на котором обсуждался бюджет ее министерства на 2019 год.Согласно предложению министра, профессии необходимо поделить на две группы — работы, которые подрывают здоровье, и остальные работы.Женщины, профессии которых относятся к первой группе, смогут выйти на пенсию в 62 года, в остальных же профессиях пенсионный возраст женщин должен быть увеличен до 67 лет с возможностью работать до 70 лет.По мнению политика, не исключено, что в ближайшем будущем и после 70 лет можно будет не уходить на пенсию.Она добавила, что верит в то, что в будущем пенсионный возраст будет расти и дальше, так как времена изменились и многие предпочитают продолжать работать.Министр отметила, что те, кто будет работать до 70 лет, будут финансировать стоимость отказа от повышения пенсионного возраста для женщин, работа которых подрывает здоровье, с 62 до 64 лет. По ее словам, она получает множество обращений от женщин, которые хотели бы продолжать работать после 67 лет, но были вынуждены выйти на пенсию, так как этого требует закон. "Но проблема в том, что министерство финансов отказывается признать работы, подрывающие здоровье", – заявила Гила Гамлиэли.