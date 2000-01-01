26.01 21:58 MIGnews.com

Иран считает Израиль главным злом на Ближнем Востоке

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Сионистский режим в Израиле является источником всех проблем на Ближнем Востоке.Об этом в пятницу, 26 января заявил посол Ирана в ООН Эшак Аль-Хабиб.Дипломат обвиняет его политику в ухудшении ситуации в регионе и призывает Совет Безопасности упрекнуть США за признание Иерусалима столицей Израиля."Израильская оккупация палестинской земли является основным и центральным из всех конфликтов на Ближнем Востоке. Несправедливость продолжается уже более семи десятилетий, усугубляясь израильской экспансионистской, агрессивной и апартеидной политикой в отношении палестинцев и региона" – отметил иранский дипломат.По его словам, "израильский режим теперь день и ночь работает, чтобы пресечь любое право палестинской государственности".Аль-Хабиб подчеркнул, что Иран соледарен с палестинским народом.