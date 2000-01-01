Иран считает Израиль главным злом на Ближнем Востоке
Сионистский режим в Израиле является источником всех проблем на Ближнем Востоке.
Об этом в пятницу, 26 января заявил посол Ирана в ООН Эшак Аль-Хабиб.
Дипломат обвиняет его политику в ухудшении ситуации в регионе и призывает Совет Безопасности упрекнуть США за признание Иерусалима столицей Израиля.
"Израильская оккупация палестинской земли является основным и центральным из всех конфликтов на Ближнем Востоке. Несправедливость продолжается уже более семи десятилетий, усугубляясь израильской экспансионистской, агрессивной и апартеидной политикой в отношении палестинцев и региона" – отметил иранский дипломат.
По его словам, "израильский режим теперь день и ночь работает, чтобы пресечь любое право палестинской государственности".
Аль-Хабиб подчеркнул, что Иран соледарен с палестинским народом.