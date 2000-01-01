26.01 09:29 MIGnews.com

Трамп и Нетаниягу обсудили Иран в Давосе

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обсудили ситуацию с Ираном.В свою очередь, глава израильского правительства вновь раскритиковал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он заявил, что Тегеран сохранил возможность работать над ядерным оружием."Я считаю, что нынешнее соглашение ошибочно, потому что позволит Ирану иметь все необходимое для производства ядерного оружия, в том числе и возможность обогащения расщепляющегося материала в огромных количествах.Сегодня они могут, в лучшем случае, обогатить уран для создания одной бомбы.По соглашению в его нынешней формулировке, они смогут обогатить уран на сто, двести бомб.Они смогут прорваться, быстро создать арсенал ядерного оружия без какого-либо международного соглашения, препятствующего этому. На самом деле, существующее соглашение позволяет им это сделать.Вот почему это соглашение настолько провально. Это дает Ирану, самому опасному террористическому государству в нашу эпоху, средства для создания ядерного оружия, атомных бомб. Они смогут передать его своим поверенным, террористам, они смогут использовать его сами. Мы не хотим, чтобы это случилось.Это неважно, исправят ли они соглашение, отменят его или сохранят. Для меня важно не допустить получения Ираном ядерного арсенала. Поскольку Иран не только распространил террор по всему миру, Иран открыто говорит, что он будет использовать это оружие и любое оружие, которым владеет, для уничтожения Израиля. Мы этого не допустим".