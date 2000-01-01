26.06 12:20 MIGnews.com

Нетаниягу: "Мы протягиваем руку мира всем нашим соседям"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в ежегодном мероприятии программы "Таглит", состоявшемся в воскресенье вечером, 25 июня, в Ришон ле-Ционе.Премьер-министр заявил:"Я рад приветствовать Вас в Израиле - нашей Родине, вашей Родине. Вы представляете 600 тысяч евреев-участников проекта. Это замечательно!Вы приехали из 67 стран мира - из Англии, Канады, Аргентины, США и многих других.Бойцы Армии обороны Израиля охраняют безопасность единственного еврейского государства, помогают обеспечить еврейское будущее. Вы, приезжая сюда, помогаете обеспечить еврейское будущее.У вас есть возможность увидеть своими глазами нашу историю, доброжелательных людей, наши шумные города и прекрасные сельские районы, наше живое и свободное общество.Расскажите другим о чуде, которым является Израиль. Расскажите им об этой либеральной демократии, единственной на Ближнем Востоке, о высокотехнологичной державе, о стране, которая кормит голодных, лечит больных, помогает защищать людей в Африке, Азии, во всём мире.Это - истинный Израиль. Это - сильное государство, готовое защитить себя от любой угрозы. Мы протягиваем руку мира, настоящего мира всем нашим соседям.Если столкнётесь с нападками, спросите: На чьей вы стороне? На стороне свободных людей в Израиле, защищающих права всех религий, или на стороне тех, кто отрубает головы, кто демонстрирует полное отсутствие толерантности, какого мы не видели со времен Второй Мировой Войны? Выбирайте, свободны вы или порабощены? Если вы свободны, с гордостью стойте на стороне Израиля, на стороне правды.На прошлой неделе в Тегеране были установлены часы, отсчитывающие время, оставшееся до уничтожения Израиля. Может быть, иранцам стоит изучить историю еврейского народа? Мы были здесь на этой земле за тысячи лет до того, как аятоллы захватили в заложники иранский народ, и мы останемся здесь после того, как их теократический режим останется лишь сноской на полях истории".