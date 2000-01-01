26.06 12:49 MIGnews.com

Мэй и демократы Северной Ирландии готовы заключить сделку

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер Демократической партии юнионистов Северной Ирландии (DUP) Арлин Фостер вернулась в Лондон и надеется завершить сделку, чтобы поддержать правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, как она сообщила в понедельник, 26 июня, в интервью Sky News."Мы снова в Лондоне, и я надеюсь, что мы сможем завершить сделку между нами и Консервативной партией", - сказала Фостер."Я думаю, что это соглашение приблизит перспективное заключения сделки в Стормонте, потому что это окажет положительное влияние на Северную Ирландию", - сказала она, добавив, что вторую сделку по разделению власти в провинции можно будет также заключить на этой неделе."Я очень надеюсь, что на этой неделе мы сможем заключить два соглашения", - сказала она.Арлин Фостер встретится с Терезой Мэй в понедельник, 26 июня, в Лондоне, как сообщает Sky News.Представитель DUP также подтвердил, что Фостер в настоящее время пребывает в Лондоне.