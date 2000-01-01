26.06 13:17 MIGnews.com

Льготы для застройщиков, сдающих новые квартиры долгосрочно

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Министерской комиссии по законодательству был представлен меморандум закона депутата Рои Фолькмана (“Кулану”) о поддержке инвестиций, призванный расширить рынок съемного жилья в Израиле и стимулировать подрядчиков строить дома в районах повышенного спроса, предназначенные на долговременный съем. Кроме того, закон призван создать на рынке арендного жилья новый пласт игроков: инвестиционные компании и строительных подрядчиков, предоставляющих жильцам стабильную аренду, множество квартир хорошего качества в самых востребованных районах, и постоянную поддержку сдаваемых квартир в исправном состоянии.Законопроект предназначен как для израильских инвесторов, так и для зарубежных, желающих вложить средства в рынок аренды жилья в Израиле, однако не решающихся сделать это без налоговых послаблений. Застройщики, которые примут решение строить дома, предназначенные под сдачу внаем на долговременный срок, получат налоговые послабления и льготы, а процедура утверждения проектов и получения всех необходимых разрешений будет максимально упрощена. Они также будут освобождены от уплаты налога на сдачу жилья в аренду за сумму до 5030 шекелей в месяц.Как известно, массовое строительство домов под аренду – один из наиболее эффективных рычагов снижения цен на съем жилья. Достаточное количество удобного и доступного съемного жилья даст возможность молодым семьям не идти на кабальные ипотечные ссуды в тот период жизни, когда они еще не могут себе позволить приобрести полностью соответствующее их пожеланиям собственное жилье, и выведет их с рынка покупки квартир до лучших для них времен.Депутат Рои Фолькман при активной поддержке министра финансов Моше Кахлона параллельно разрабатывает несколько законопроектов, которые помогут в комплексном и долговременном решении накопленного предыдущими правительствами жилищного кризиса. Законопроект о стимулировании инвестиций в квартиры на длительный срок – одна из наиболее многообещающих законодательных инициатив в этом направлении.В настоящее время существует правительственная программа поддержки инвестиций в строительство жилья на длительный съем на участках, принадлежащих частным лицам, однако, по данным Минфина, лишь менее 2% инициируемых строительных проектов используют имеющиеся налоговые льготы.В связи с этим было принято решение снизить налоги для застройщиков, в проектах которых, по меньшей мере, половина квартир будет предназначена под съем на длительный срок. Рои Фолькман также принял компромиссное предложение председателя Коллегии налоговых консультантов Ярона Гинди создать своеобразный “зеленый коридор” для инвесторов, в рамках которого будет уменьшено количество бюрократических препон и предоставлены различные налоговые льготы.В частности, инвесторы не будут должны получать разрешение от Управления инвестиций и промышленного и экономического развития для тех, у кого есть задолженности перед налоговыми органами. Будет также существенно упрощен процесс оформления проектов. Закон предусматривает также налоговый вычет при расчете индекса изменения сметной стоимости строительных работ: до сих пор, если застройщик не продавал построенные квартиры, а сдавал их внаем, налоговый вычет был ему не положен, что приводило к дополнительным убыткам и делало перевод квартир в аренду невыгодным. Законопроект Рои Фолькмана исправляет это положение.Кроме того, инвесторам, предлагающим квартиры на длительный срок, будут предоставлены налоговые льготы, увеличивающиеся с увеличением срока долговременного съема. Аналогично с этим инвесторы получат скидки на налог с корпораций (“мас хеврот”), растущие в соответствии со сроком долговременных договоров на съем квартир.