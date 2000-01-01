26.06 13:27 MIGnews.com

Закон о гиюре: раввин Розен ушел из Еврейского Дома

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Раввин Исраэль Розен заявил о своем выходе из руководства партией Еврейский Дом.Розен, глава Института Цомет и основатель администрации гиюра заявил: “Мне и моим коллегам нечего искать в Еврейском Доме, который уклоняется от того, чтобы занять ясную позицию по вопросу “государство и религия” и отдает все на откуп ультраортодоксам”.Поводом для ухода Розена стало принятие, с подачи ультра-ортодоксов, закона о гиюре. Розен назвал закон “позором поколений”.Розен сообщил, что все его требования обсудить закон о гиюре или встретиться с министром юстиции и руководством партии были проигнорированы. Розен пишет: “В прошлом я уже выступал в защиту достойных мужчин и женщин, прошедших процесс гиюра. Не может быть ситуации, в которой достойным отказывают быть частью “дома”. Мне известно о легальных проблемах, мне известно о проблеме иностранных рабочих. Есть у этого простое решение. Но если я не могу высказать свое мнение в “Доме” - к чему мне в нем находиться?”