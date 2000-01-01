26.06 15:18 MIGnews.com

Нетаниягу на Cyber Week: "Мы востребованы во всем мире"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на открытии международной конференции Cyber Week в Тель-Авивском университете в понедельник, 26 июня."Когда-то считалось недостатком быть из Израиля. Сегодня, в век кибериндустрии и передовых технологий, представлять израильскую компанию большое преимущество", - заявил премьер-министр."Мы востребованы во всем мире, со всего мира приезжают сюда. К примеру, вскоре сюда прибывает с визитом одна из самых важных в мире персон - премьер-министр Индии, третьей по величине и самой быстрорастущей экономики в мире.Он заинтересован в укреплении сотрудничества с Израилем во многих сферах – в водной, аграрной, в области здравоохранения, а также кибериндустрии, и у него есть все причины сделать это", - подчеркнул Биньямин Нетаниягу.