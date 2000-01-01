26.06 14:50 MIGnews.com

Бахрейн обвинил Катар в "военной эскалации конфликта"

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Министр иностранных дел Бахрейна обвинил Катар в понедельник, 26 июня, в создании военной эскалации в споре с региональными державами, о чем явно свидетельствует принятие Дохой решения о размещении на своей территории большего количества турецких войск.Бахрейн, наряду с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом, объявил Катару бойкот три недели назад, обвинив его в поддержке боевиков, а затем предъявил ультиматум, включая требование о том, чтобы Катар закрыл турецкую военную базу в Дохе.Турция, которая на данный момент является самым сильным региональным союзником изолированной державы Персидского залива, увеличила количество своих войск на базе с момента эскалации кризиса."Основа конфликта с Катаром является дипломатической и ориентированной на безопасность, а никак не военной", - написал на своем аккаунте в Twitter министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид бен Ахмед аль-Халифа."Привлечение иностранных армий и их бронированных машин - это военная эскалация, которую создал Катар", - добавил он, не упоминая Турцию.