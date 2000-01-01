Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Либерман: Израиль превращается в государство Галахи 26.06 15:13   MIGnews.com

Либерман: Израиль превращается в государство Галахи

Министр обороны Израиля и лидер партии НДИ Авигдор Либерман подверг резкой критике принятие закона о гиюре и замораживание компромисса по Стене Плача.

Либерман заявил: “Это - религиозное принуждение, это - попытка превратить Израиль из государства сионистского в государство Галахи. Такие вещи для нас неприемлемы. Мы подали петицию в комитет по законодательству и мы просим всех взять тайм аут и хорошо обдумать, что происходит. Мой призыв распространяется и на коллег среди вменяемых правых”.

Ранее с критикой происходящего выступил глава фракции Еш Атид Яир Лапид: “Стена Плача - остаток Храма, разрушенного потому что евреи враждовали с евреями. Мы ничему не научились. Нетаниягу превратился в марионетку ультра-ортодоксов. Абсолютное большинство населения Израиля - против двух этих решений. Абсолютное большинство населения Израиля знает, что эти два решения были навязаны с помощью политической акробатики и политических интриг. Сегодня - день победы над религиозным сионизмом. Вы проиграли, ваши раввины превратились в раввинов второго сорта, ваша религиозность - религиозность второго сорта, и вы теперь будет считаться только наполовину кошерными”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:18
Нетаниягу на Cyber Week: "Мы востребованы во всем мире"
15:03
Актера Владимира Этуша госпитализировали
14:50
Бахрейн обвинил Катар в "военной эскалации конфликта"
14:25
РФ заподозрили в кибератаке на парламент Великобритании
14:20
Тель-Авив: доходы владелиц борделей - десятки миллионов
13:53
Жители сотен израильских высоток - в смертельной опасности
13:34
Вандалы осквернили могилу Цоя
13:27
Закон о гиюре: раввин Розен ушел из Еврейского Дома
13:17
Льготы для застройщиков, сдающих новые квартиры долгосрочно
12:49
Мэй и демократы Северной Ирландии готовы заключить сделку
12:20
Нетаниягу: "Мы протягиваем руку мира всем нашим соседям"
12:02
Сирийцы сообщают об убитых в результате обстрела ЦАХАЛа
11:24
СМИ: Власти Южной Кореи хотели убить лидера КНДР
10:54
ХАМАС призвал враждующие арабские страны объединиться
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus