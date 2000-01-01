26.06 15:13 MIGnews.com

Либерман: Израиль превращается в государство Галахи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Израиля и лидер партии НДИ Авигдор Либерман подверг резкой критике принятие закона о гиюре и замораживание компромисса по Стене Плача.Либерман заявил: “Это - религиозное принуждение, это - попытка превратить Израиль из государства сионистского в государство Галахи. Такие вещи для нас неприемлемы. Мы подали петицию в комитет по законодательству и мы просим всех взять тайм аут и хорошо обдумать, что происходит. Мой призыв распространяется и на коллег среди вменяемых правых”.Ранее с критикой происходящего выступил глава фракции Еш Атид Яир Лапид: “Стена Плача - остаток Храма, разрушенного потому что евреи враждовали с евреями. Мы ничему не научились. Нетаниягу превратился в марионетку ультра-ортодоксов. Абсолютное большинство населения Израиля - против двух этих решений. Абсолютное большинство населения Израиля знает, что эти два решения были навязаны с помощью политической акробатики и политических интриг. Сегодня - день победы над религиозным сионизмом. Вы проиграли, ваши раввины превратились в раввинов второго сорта, ваша религиозность - религиозность второго сорта, и вы теперь будет считаться только наполовину кошерными”.