26.06 15:58 MIGnews.com

СМИ: Турция может втянуть НАТО в войну

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Британская газета The Times утверждает, что Турция может втянуть НАТО в войну своим жестким ответом, который Анкара дала Саудам и ее союзникам в Персидском заливе, объявившим блокаду Катара.В редакционной статье приводятся слова президента Турции Реджепа Эрдогана, назвавшего такое решение неуважением и посягательством на суверенитет Катара. Эрдоган также заявил, что он не только не станет выводить свои войска из этого эмирата, но поддержит Доху и укрепит там турецкую военную базу.В свою очередь, Сауды и ОАЭ продолжают настаивать на изменении внутренней и внешней политики катарского правительства. В противном случае, они грозятся постоянной блокадой Дохи и даже намекнули на некие дальнейшие меры.Вмешательство Турции в опасную ссору между странами Персидского залива, по мнению издания, лишь увеличивает риск региональной дестабилизации и поднимает ставки в игре на Ближнем Востоке.Анкара дала понять, что готова использовать свои войска для защиты Катара. Таким образом, турецкий лидер продемонстрировал, что не отказался от поддержки исламистов, хотя и вступил в коалицию по борьбе с террористической организацией "Исламское Государство", известной как ISIS.The Times отмечает, что Эрдоган продолжает бросать вызов президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, поддерживая "Братьев-мусульман", и не боится сближения с Ираном, тем самым, провоцируя разногласия с Эр-Риядом."Анкара ставит Запад перед дилеммой. Президент Эрдоган поступает правильно, защищая суверенитет страны от "нахалов", однако делает это из неверных побуждений", - говорится в статье издания.Главными целями Эрдогана на Ближнем Востоке являются поддержка исламистов, уничтожение сирийских курдов и в конечном итоге возрождение гегемонии Османской империи, отмечает The Times.А поскольку Турция является членом НАТО, любая военная авантюра потенциально может затянуть Альянс в этот региональный конфликт.С другой стороны, если будет задето самолюбие молодых арабских принцев, они могут поступить опрометчиво, а это Ближнему Востоку совсем ни к чему.