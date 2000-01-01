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YouTube 26.06 15:58   MIGnews.com

СМИ: Турция может втянуть НАТО в войну

Британская газета The Times утверждает, что Турция может втянуть НАТО в войну своим жестким ответом, который Анкара дала Саудам и ее союзникам в Персидском заливе, объявившим блокаду Катара.

В редакционной статье приводятся слова президента Турции Реджепа Эрдогана, назвавшего такое решение неуважением и посягательством на суверенитет Катара. Эрдоган также заявил, что он не только не станет выводить свои войска из этого эмирата, но поддержит Доху и укрепит там турецкую военную базу.

В свою очередь, Сауды и ОАЭ продолжают настаивать на изменении внутренней и внешней политики катарского правительства. В противном случае, они грозятся постоянной блокадой Дохи и даже намекнули на некие дальнейшие меры.

Вмешательство Турции в опасную ссору между странами Персидского залива, по мнению издания, лишь увеличивает риск региональной дестабилизации и поднимает ставки в игре на Ближнем Востоке.

Анкара дала понять, что готова использовать свои войска для защиты Катара. Таким образом, турецкий лидер продемонстрировал, что не отказался от поддержки исламистов, хотя и вступил в коалицию по борьбе с террористической организацией "Исламское Государство", известной как ISIS.

The Times отмечает, что Эрдоган продолжает бросать вызов президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, поддерживая "Братьев-мусульман", и не боится сближения с Ираном, тем самым, провоцируя разногласия с Эр-Риядом.

"Анкара ставит Запад перед дилеммой. Президент Эрдоган поступает правильно, защищая суверенитет страны от "нахалов", однако делает это из неверных побуждений", - говорится в статье издания.

Главными целями Эрдогана на Ближнем Востоке являются поддержка исламистов, уничтожение сирийских курдов и в конечном итоге возрождение гегемонии Османской империи, отмечает The Times.

А поскольку Турция является членом НАТО, любая военная авантюра потенциально может затянуть Альянс в этот региональный конфликт.

С другой стороны, если будет задето самолюбие молодых арабских принцев, они могут поступить опрометчиво, а это Ближнему Востоку совсем ни к чему.
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