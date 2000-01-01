26.06 16:31 MIGnews.com

"Нетаниягу – марионетка в руках ультрарелигиозных партий"

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Комментарии

На сегодняшнем заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал два вчерашних решения правительства: закон о гиюре и решение правительства о замораживании проекта создания дополнительного участка для молитвы представителей неортодоксальных течений около Стены плача. В заседании фракции приняли участие Рик Джейкобс - президент объединения реформистского течения евреев Северной Америки и Джули Шонфельд - гендиректор консеравтивного движения раввинов."Вчера миллионам евреев диаспоры дали понять, что их не хотят видеть около Стены плача. Причиной послужило решение правительства о замораживании проекта создания дополнительного участка для молитвы представителей неортодоксальных течений около Стены плача. Забыт принцип "евреи не изгоняют евреев"?Понимаете ли вы, кого наше правительство "изгнало" вчера? Сенаторов, конгрессменов, большую часть произраильского лобби. Тех, кто жертвует огромные средства для Израиля и евреев. Наше правительство задело чувства людей, к которым обращается за помощью и поддержкой в трудные моменты. Людей, которые могут повлиять на самые важные решения в пользу Израиля, будь то увеличение военной помощи или введение санкций против Ирана. Кто-нибудь объяснил вчера правительству, какие последствия для экономики может повлечь это решение?То же самое касается и решения одобрить законопроект о лишении частных раввинатских судов полномочий в сфере гиюра. В одно мгновение десятки тысяч репатриантов получили пощечину от правительства. Религиозному сионизму же четко дали понять, что их раввины - второго сорта.Сегодня утром я планировал провести пресс-конференцию около Стены плача в знак протеста против этих решений правительства. Однако ортодоксы решили устроить нам провокацию, и пришлось отменить пресс-конференцию. Ультрарелигиозные евреи хотят еще больше расколоть общество. Они снова хотят Иудейских войн. Но я не буду в этом участвовать. Стена плача – единственное, что осталось от Храма, который и был разрушен из-за распрей между евреями.Но главные виновные – не ортодоксальные евреи. Главные виновные те, кто боятся потерять свои посты. Глава правительства и министры, которые очень хорошо понимают, что повлекут за собой эти решения. Но их волнуют только собственные кресла.Вчера премьер-министр выступал перед еврейской молодежью, которая приехала в Израиль в рамках программы "Таглит". И уже тогда он знал, что принятое им решение заморозить проект создания дополнительного участка для молитвы представителей неортодоксальных течений около Стены плача, положит конец этой великолепной программе. Ведь американские евреи не захотят больше отправлять своих детей в страну, где оскорбляют их чувства. В знак протеста против решения правительства, Еврейское агентство "Сохнут" отменило запланированный гала-ужин с премьер-министром. За всю историю страны такого еще не было.Своим решением глава правительства продемонстрировал, что он больше не является главой правительства всего еврейского народа, а лишь марионеткой в руках ультрарелигиозных партий", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании парламентской фракции.