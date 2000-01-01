26.06 17:03 MIGnews.com

Новая резолюция ЮНЕСКО направлена на Хеврон и Иерусалим

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Новая антиизраильская резолюция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), представленная по поручению ПА и поддержанная арабскими странами, объявляет одну из старейших еврейских святынь Пещеру Патриархов в Хевроне – "мусульманской святыней".Таким образом, организация лишает связи старейшей святыни с историей еврейского народа.Кроме того в документе включена статья, запрещающая суверенитет Израиля над собственной столицей - Иерусалимом. Ожидается, что заседание Комитета по принятию данной резолюции состоится в течение следующих двух недель в столице Польши Кракове (со 2 по 12 июля – ред.).В свою очередь Израиль попытается сделать все возможное, чтобы предотвратить принятие очередной вопиющей антиизраильской резолюции.Так, миссия Израиля при ООН пытается сформировать коалицию против резолюции. Для того чтобы заблокировать резолюцию Израилю придется создать коалицию из 7 государств.В последние годы ЮНЕСКО стала платформой для арабских стан и их союзников в нападках на Израиль и его делегитимизации, с рядом принятых антиизраильских резолюций, в которых отрицается право Израиля как на его святыни, так и на суверенитет над его территориями.Так, в мае текущего года организация приняла резолюцию, признающей израильские законы и административные меры в отношении Иерусалима "недействительными".А в прошлом году была принята скандальная и абсурдная резолюция согласно которой Храмовую гору признали исключительно мусульманской святыней.