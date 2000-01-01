27.06 04:37 MIGnews.com
Заявление пресс-секретаря правительства
Секретарь правительства Цахи Браверман выступил с заявлением о решении относительно Стены Плача:
"Премьер-министру Нетаниягу важно, чтобы каждый еврей мог молиться у Стены Плача.
Поэтому, в дополнение к принятому вчера решению, он дал 3 распоряжения, на которые никто не обратил внимания:
Во-первых, премьер-министр поручил ускорить подготовку южной части пощади у Западной стены, чтобы молиться у Котеля могли представители всех течений иудаизма.
Во-вторых, предоставить возможность представителям всех течений иудаизма молиться там уже сегодня.
В-третьих, премьер-министр поручил министру Цахи Анебби и мне продолжить переговоры и попытаться найти решение.
Я рекомендую всем, кто пытается воспользоваться ситуацией, сосредоточиться на фактах".
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