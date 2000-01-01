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27.06 04:37   MIGnews.com

Заявление пресс-секретаря правительства

Секретарь правительства Цахи Браверман выступил с заявлением о решении относительно Стены Плача:

"Премьер-министру Нетаниягу важно, чтобы каждый еврей мог молиться у Стены Плача.

Поэтому, в дополнение к принятому вчера решению, он дал 3 распоряжения, на которые никто не обратил внимания:

Во-первых, премьер-министр поручил ускорить подготовку южной части пощади у Западной стены, чтобы молиться у Котеля могли представители всех течений иудаизма.

Во-вторых, предоставить возможность представителям всех течений иудаизма молиться там уже сегодня.

В-третьих, премьер-министр поручил министру Цахи Анебби и мне продолжить переговоры и попытаться найти решение.

Я рекомендую всем, кто пытается воспользоваться ситуацией, сосредоточиться на фактах".
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