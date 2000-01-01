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Ципи Ливни встретилась с президентом союза реформистов США | Фото: AFP26.06 17:50   MIGnews.com

Ципи Ливни встретилась с президентом союза реформистов США

Лидер партии "Ха-Тнуа" Ципи Ливни встретилась с Риком Джейкобсом, президентом союза реформистов США. Встреча состоялась в канцелярии депутата в кнессете в понедельник, 26 июня.

В ходе беседы Рик Джейкобс заявил: "Тот факт, что нас, американских евреев-реформистов пометили вчера, как людей с сомнительным еврейством, нелигитимным с точки зрения правительства Израиля, - недопустим и категорически неприемлем. Решения, которые были вчера приняты - это крайне неуважительный шаг правительства Израиля по отношению к большинству еврейского мира. Израиль и сионизм должны сплачивать весь наш народ, сближать евреев мира, а не разобщать нас! Происшедшее вчера нанесло серьезный удар по связи Израиля с еврейскими общинами мира".

В свою очередь Ципи Ливни отметила:

"Для подтверждения Вашего еврейства не нужна никакая справка из главного раввината. Либеральные силы в еврейском мире и в Израиле должны действовать совместно для того, чтобы защитить иудаизм от диктата ультраортодоксов.

Евреи-реформисты - часть еврейского народа. Никто не смеет ставить это под сомнение. Мы обязаны бороться за то, чтобы Израиль был домом для всех евреев мира. Еврейство - это не монополия партий харедим и нельзя мириться с подобным религиозным диктатом".
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