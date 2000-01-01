Беннет: у реформистов есть место для молитвы

Министр образования Нафтали Беннет разъяснил аспекты решения правительства заморозить проект создания дополнительного участка для молитвы представителей неортодоксальных течений около Стены плача.
В видеоролике, опубликованном в понедельник, 26 июня, министр просвещения пояснил, что у Стены плача уже есть зона, где мужчины и женщины могут молиться вместе в соответствии с практикой Реформистского движения.
"Четыре года назад я был министром по делам Иерусалима... ночью у меня было спокойное тихое место - Израильская площадь. Она существует, и она прекрасна", - заявил Беннет.
Министр подчеркнул, что либеральные еврейские группы могли проводить смешанные молитвы на Израильской площади в течение последних нескольких лет. Однако, это было временное решение.
При этом Беннет заверил, что решение властей не распространяется на уже существующую площадь и неортодоксальные евреи могут по-прежнему участвовать в смешанных службах.
"С этого момента каждый еврей в мире…будь то мужчина или женщина может приехать и свободно молиться здесь", - резюмировал министр просвещения.