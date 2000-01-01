26.06 19:45 MIGnews.com

Беннет: у реформистов есть место для молитвы

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Министр образования Нафтали Беннет разъяснил аспекты решения правительства заморозить проект создания дополнительного участка для молитвы представителей неортодоксальных течений около Стены плача.В видеоролике, опубликованном в понедельник, 26 июня, министр просвещения пояснил, что у Стены плача уже есть зона, где мужчины и женщины могут молиться вместе в соответствии с практикой Реформистского движения."Четыре года назад я был министром по делам Иерусалима... ночью у меня было спокойное тихое место - Израильская площадь. Она существует, и она прекрасна", - заявил Беннет.Министр подчеркнул, что либеральные еврейские группы могли проводить смешанные молитвы на Израильской площади в течение последних нескольких лет. Однако, это было временное решение.При этом Беннет заверил, что решение властей не распространяется на уже существующую площадь и неортодоксальные евреи могут по-прежнему участвовать в смешанных службах."С этого момента каждый еврей в мире…будь то мужчина или женщина может приехать и свободно молиться здесь", - резюмировал министр просвещения.