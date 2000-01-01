26.06 21:34 MIGnews.com

"Закон о загранпаспортах" принят в окончательном чтении

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В понедельник, 26 июня на пленарном заседании Кнессета был утвержден в окончательных 2-м и 3-м чтениях «Закон о загранпаспортах», поданный депутатом от партии «Наш дом Израиль» Одедом Форером. Согласно новому закону, репатрианты смогут получать израильский загранпаспорт немедленно по прибытии в страну и, соответственно, получении израильского гражданства.Во многих странах мира принято, что гражданин страны вправе получить ее паспорт в момент получения гражданства. Та же практика принята и в Израиле, но до сих пор дискриминационное исключение делалось для новых репатриантов, и, как правило, в первый год по прибытии в страну репатрианты могли получить только т.н. проездной документ (лессе-пассе), сильно ограничивавший свободу передвижения владельца. Если гражданин Израиля, имеющий паспорт, может въезжать без виз в любую страну, имеющую соответствующее соглашение с Израилем, то человек, имеющий на руках только лессе-пассе, вынужден оформлять визы, тратя на это немалые средства и усилия. Кроме того, как правило, срок действия проездного документа значительно меньше срока действия паспорта, что вынуждает держателей документов постоянно продлевать их.После утверждения законопроекта депутат Одед Форер сказал: «Мне удалось исправить чудовищную несправедливость и уравнять новых репатриантов в правах с гражданами страны, рожденными в Израиле. Новый закон признает основное право любого гражданина: наряду с получением удостоверения личности, прохождением армейской службы, предоставлением ему права избирать и быть избранными он, разумеется, вправе и иметь паспорт своей страны. Теперь многие новые репатрианты, живущие в Израиле, но вынужденные постоянно выезжать за границу по делам и по работе, смогут нормально и без лишних мытарств жить в стране и заниматься своими делами. Постыдная практика, при которой репатрианты считались гражданами 2-го сорта, не имеющими права на паспорт, наконец ушла в прошлое», - подчеркнул Одед Форер.