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flickr 26.06 21:51   MIGnews.com

После Brexit граждане ЕС могут получить статус поселенца

Власти Великобритании обнародовали 15-страничный документ c подробной информацией о том, что ожидает граждан стран Евросоюза после процедуры Brexit.

Согласно документу, граждане ЕС, которые проживают в Соединенном Королевстве на законных основаниях в течение пяти лет, получат "статус поселенца" и смогут привезти в страну супругов и детей.

Отмечается, что дату, с которой будет вестись отсчет срока проживания в Британии, еще предстоит согласовать.

С другой стороны те, чей стаж проживания в Британии окажется недостаточным для получения "статуса поселенца", получат два года на его "урегулирование".
Глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в Палате общин парламента заявила:

"Граждане Евросоюза, проживающие в Британии, должны иметь право на пребывание в стране и после процедуры Brexit".

Премьер-министр впервые изложила свои планы по предоставлению гарантий гражданам ЕС, которые, как она считает, должны "снять обеспокоенность" у проживающих в Британии 3,2 млн. граждан ЕС.
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