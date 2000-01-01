Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ЦАХАЛ начинает строить стену на границе с Ливаном 26.06 06:44   MIGnews.com

ЦАХАЛ начинает строить стену на границе с Ливаном

В следующем месяце ЦАХАЛ приступит к возведению защитной стены на нескольких участках границы с Ливаном, сообщает второй канал израильского ТВ.

В свете сохраняющейся напряженности на границе с Сирией, угроз Насраллы и неспокойной обстановки на границе с Ливаном, ЦАХАЛ приступил к осуществлению проекта по строительству стены на границе. Командование предполагает, что несмотря на то, что “Хизбалла” в данный момент не заинтересована в эскалации, она попытается помешать работам - в том числе, обстрелами снайперов.

Сооружение стены частично объясняется предположением о том, что “Хизбалла” может решиться на наступательную операцию против Израиля. За последние годы уверенность в себе у “Хизбаллы” значительно выросла - благодаря опыту, приобретенному в ходе сирийской войны. Целью “Хизбаллы” будет установление контроля над израильскими населенными пунктами.

На первом этапе, стену, играющую роль препятствия для наступательной акции, воздвигнут в западной Галилее, в районе Ханита и Шломи. После этого стену построят в районе Мисгав, Метула и Менара.

Военно-политический истеблишмент понимает, что стена не остановит “Хизбаллу” - но замедлит и осложнит ее действия. Два года назад, в рамках той же программы, ЦАХАЛ начал рыть рвы и создавать земляные навалы - с той же целью.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:12
Израильская территория обстреляна из Сирии
07:50
Сирийская коалиция отбила у ISIS еще один район в Ракке
07:42
Иран объявил блокаду Катара "неприемлемой"
07:39
Судно со 150 туристами затонуло в Колумбии  
07:19
Сирия угрожает Израилю "опасными последствиями"
06:32
Законопроект обещает отсрочку “машканты” при увольнении
05:33
Найдена связь между болезнями сердца и размножением
04:17
Поляк создал робота из картошки  
03:24
Президент ОАЭ впервые за 4 года вышел на публику
02:36
Слезы полезны для физического здоровья
01:20
Принц Гарри хотел отказаться от титула и "пожить для себя"
00:31
Сигаретный дым провоцирует развитие диабета второго типа
23:22
Дэвид Дэвис "вполне уверен" в достижении сделки по Brexit
22:54
Герцог: Нетаниягу отталкивает диаспору от Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus