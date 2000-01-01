26.06 06:44 MIGnews.com

ЦАХАЛ начинает строить стену на границе с Ливаном

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В следующем месяце ЦАХАЛ приступит к возведению защитной стены на нескольких участках границы с Ливаном, сообщает второй канал израильского ТВ.В свете сохраняющейся напряженности на границе с Сирией, угроз Насраллы и неспокойной обстановки на границе с Ливаном, ЦАХАЛ приступил к осуществлению проекта по строительству стены на границе. Командование предполагает, что несмотря на то, что “Хизбалла” в данный момент не заинтересована в эскалации, она попытается помешать работам - в том числе, обстрелами снайперов.Сооружение стены частично объясняется предположением о том, что “Хизбалла” может решиться на наступательную операцию против Израиля. За последние годы уверенность в себе у “Хизбаллы” значительно выросла - благодаря опыту, приобретенному в ходе сирийской войны. Целью “Хизбаллы” будет установление контроля над израильскими населенными пунктами.На первом этапе, стену, играющую роль препятствия для наступательной акции, воздвигнут в западной Галилее, в районе Ханита и Шломи. После этого стену построят в районе Мисгав, Метула и Менара.Военно-политический истеблишмент понимает, что стена не остановит “Хизбаллу” - но замедлит и осложнит ее действия. Два года назад, в рамках той же программы, ЦАХАЛ начал рыть рвы и создавать земляные навалы - с той же целью.