26.06 08:01 MIGnews.com

Блеф Шоврим Штика лопнул

דין יששכרוף, דובר ארגון שוברים שתיקה - מודה בפה מלא בביצוע עבירות פליליות חמורות עליהן לא נחקר ולא הועמד לדין. >> pic.twitter.com/7b6cFEazNd — עד כאן - Ad Kan (@adkanorg) April 25, 2017

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Кальман Либскинд опубликовал в газете Маарив статью о моральном провале левацкой организации Шоврим Штика - и всех полезных идиотов, ее поддерживающих.Блеф Шоврим Штика лопнул - и лопнул по-настоящему. Теперь невозможно отделить членов организации от рассказа ее пресс-представителя - Дина Иссахарова. Любой, кто пытается защитить солдата, избивавшего палестинца без причин - только потому что этот солдат - из числа “хороших парней” тем самым доказывает, что ему на самом деле плевать на права палестинцев.Почти полтора года назад программа Увда опубликовала журналистское расследование о крайне-левом экстремисте Эзре Нави. Нави был снят в тот момент, когда передавал информацию об арабе который хотел продать землю евреям представителю палестинской службы безопасности. В клипе Нави хвастается тем, что в прошлом уже сдавал торговцев землей, и что он знает, какая судьба их ждет в палестинских застенках: “Их ловят, и их убивают”. Он также знал, что это - конец торговца, которого он выдал палестинцам.Любой, кто ожидал от левых и организаций по защите прав человека звуков, свидетельствующих о шоке и отвращении очень быстро осознал свое заблуждение. Это был патетический момент. Весь мир сфабрикованных рассказов и величественных идеологий, продающихся “организациями прав человека” в один момент был разбит на мелкие кусочки. Внезапно стало ясно, что эти организации больше озабочены своими собственными активистами, чем жизнями палестинцев. Левые предпочли атаковать Илану Даян за публикацию о Нави - и снять с самого Нави все обвинения. И это не был первый раз, когда левые закрыли глаза на преступления Нави.Существует бесчисленное количество организацию, борющихся с сексуальным насилием. Им помогает впечатляющий набор членов Кнессета, но ни у кого не нашлось слов осуждения для Нави, занимавшегося сексом с 15-летним. У левых, ради войны с поселенцами, есть удивительная способность самоочищения. По случаю, всем тем, кто удивляется, почему юридический советник правительства не выносит каждый день обвинительное заключение против Нетаниягу, стоит напомнить, что жалоба на Нави была подана в январе 2016. Через два месяца полиция рекомендовала признать его виновным, после чего возник океан легальных сложностей. Обвинение не предъявлено до сих пор.И сегодня у нас есть новая возможность убедиться в том, как права палестинцев важны для левых. Это случилось после того, как Дин Иссахаров, пресс-представитель Шоврим Штика, поведал о том, как брутально избил палестинского камнеметателя. Иссахаров рассказал: “Я избивал его без всякой причины, до того, как у него пошла кровь - на виду моих солдат и командира”. Это не первый раз когда Шоврим Штика, по своим собственным соображениям, предпочитают не называть точного времени и места, в котором произошел инцидент. Это - чудесная практика, которая также не позволяет ЦАХАЛу как следует расследовать подобного рода происшествия.Как бы то ни было, левые против расследования в отношении Иссахарова. “расследование - это месть”, “С Шоврим Штика сводят счеты”, “Это - политическое расследование” - таковы объяснения того, почему расследования проводить нельзя. Если бы я был палестинцем, которого Иссахара бил коленкой под дых, я бы почувствовал себя оскорбленным. Даже если принять утверждение о том, что министр юстиции Аелет Шакед специально расставила ловушку для Шоврим Штика - он попались в нее от всего сердца.Представьте себе, что присоединились к демонстрации против насилия в отношении женщин. Я поднимаюсь на трибуну и рассказываю, что первой жене я сломал руку, а второй - челюсть. Кто-нибудь может поверить в то, что такое выступление завершится чистосердечными аплодисментами - и без возбуждения уголовного дела? Представьте, что Эльора Азарию не сняли на видео в тот момент, когда он стрелял в палестинца, а что он сам явился в офисы Шоврим Штика и обо все рассказал. Что они делали бы тогда? Сказали бы, что любой, кто признался им во всем не должен предстать перед судом, поскольку очистил себя актом подобного признания, А что с этими несчастными палестинцами , о которых они говорят днями напролет - они забыты?Нет никакой возможности отделить людей Шоврим Штика и их болельщиков от этого дела. Они не выйдут из него чистыми. Нельзя оправдать солдата, признавшегося в том, что избил араба без причины. Единственным оправданием является его принадлежность к “хорошим парням” - и это свидетельство того, что для левых права палестинцев - ничто.