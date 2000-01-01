26.06 10:01 MIGnews.com

Сохнут отменил ужин с Нетаниягу

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Совет директоров Еврейского Агентства (Сохнут) принял решение об отмене совместного торжественного ужина в Кнессете, который должен был состояться в Кнессете 27 июня. Ужин был посвящен смене председателя совета директоров Агентства. В нем должны были принять участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Юли Эдельштейн.Отмена ужина - протест против решения о замораживании компромисса о порядке молитв у Стены Плача. Согласно компромиссу, для консервативного и реформистского движений в иудаизме создавалось специальное пространство, на котором были возможны смешанные молитвы. Компромисс был одобрен правительством, но в последние недели харедим оказали сильнейшее воздействие на Нетаниягу с тем, чтобы компромисс был заморожен, а его условия оговорены заново.По сообщению газеты Гаарец, глава Сохнута, Натан Щаранский, глубоко возмущен произошедшим, а также тем, что его не поставили в известность о том, что правительство намерено заморозить компромисс. Многочисленные обозреватели и политические деятели указывают на то, что подобный шаг подрывает позиции Израиля в диаспоре и ослабляет поддержку Израиля евреями по всем миру.