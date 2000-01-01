Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Сохнут отменил ужин с Нетаниягу 26.06 10:01   MIGnews.com

Сохнут отменил ужин с Нетаниягу

Совет директоров Еврейского Агентства (Сохнут) принял решение об отмене совместного торжественного ужина в Кнессете, который должен был состояться в Кнессете 27 июня. Ужин был посвящен смене председателя совета директоров Агентства. В нем должны были принять участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Юли Эдельштейн.

Отмена ужина - протест против решения о замораживании компромисса о порядке молитв у Стены Плача. Согласно компромиссу, для консервативного и реформистского движений в иудаизме создавалось специальное пространство, на котором были возможны смешанные молитвы. Компромисс был одобрен правительством, но в последние недели харедим оказали сильнейшее воздействие на Нетаниягу с тем, чтобы компромисс был заморожен, а его условия оговорены заново.

По сообщению газеты Гаарец, глава Сохнута, Натан Щаранский, глубоко возмущен произошедшим, а также тем, что его не поставили в известность о том, что правительство намерено заморозить компромисс. Многочисленные обозреватели и политические деятели указывают на то, что подобный шаг подрывает позиции Израиля в диаспоре и ослабляет поддержку Израиля евреями по всем миру.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:54
ХАМАС призвал враждующие арабские страны объединиться
10:35
Расстрел в Сегев Шалом
10:21
ФСБ: Теракт в метро Питера подготовили с помощью Telegram
09:36
ЦАХАЛ ответил на обстрел из Сирии
09:27
Житель Модиина позвонил в полицию: Я зарезал жену
09:22
Массовые столкновения на митинге против жестокости полиции
08:53
Крушение судна с 150 туристами на борту в Колумбии
08:12
Израильская территория обстреляна из Сирии
07:50
Сирийская коалиция отбила у ISIS еще один район в Ракке
07:42
Иран объявил блокаду Катара "неприемлемой"
07:19
Сирия угрожает Израилю "опасными последствиями"
06:32
Законопроект обещает отсрочку “машканты” при увольнении
05:33
Найдена связь между болезнями сердца и размножением
04:17
Поляк создал робота из картошки  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus