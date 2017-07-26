Кнессет: бурное обсуждение национального закона

Закон предусматривает осуществление ряда мер закрепляющих еврейский характер Государства Израиль. Закон предусматривает закрепление статуса Израиля в качестве национального государства еврейского народа, его характер как еврейского и демократического государства, символы государства и Иерусалим в качестве столицы
Глава комитета, Амир Охана, удалил с заседания депутата Ахмеда Тиби, который начал кричать что вступает в силу “расистский закон о национальности”.
Охана заявил: “Любой, кто утверждает, что это - расистский закон тем самым приравнивает сионизм к расизму”.
Лидер оппозиции Ицхак Герцог кричал: “Вы тут играете с огнем. Израиль - еврейское государство и это очевидно до тех пор, пока есть еврейское большинство , и ему не надо себя определять снова и снова”.
После этого зал заседаний покинула лидер Мерец Захава Гальон. Два ее сподвижника, депутаты Илан Гилон и Михаль Розин были выведены из зала заседаний.