26.07 11:00 MIGnews.com

Кнессет: бурное обсуждение национального закона

דיון סוער בכנסת על חוק הלאום: ח"כ מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת) הוצא מאולם הדיונים pic.twitter.com/XXwP5aegSQ — חדשות 10 (@news10) July 26, 2017

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В специальном комитете Кнессета по национальному закону состоялось бурное обсуждение положений законопоекта.Закон предусматривает осуществление ряда мер закрепляющих еврейский характер Государства Израиль. Закон предусматривает закрепление статуса Израиля в качестве национального государства еврейского народа, его характер как еврейского и демократического государства, символы государства и Иерусалим в качестве столицыГлава комитета, Амир Охана, удалил с заседания депутата Ахмеда Тиби, который начал кричать что вступает в силу “расистский закон о национальности”.Охана заявил: “Любой, кто утверждает, что это - расистский закон тем самым приравнивает сионизм к расизму”.Лидер оппозиции Ицхак Герцог кричал: “Вы тут играете с огнем. Израиль - еврейское государство и это очевидно до тех пор, пока есть еврейское большинство , и ему не надо себя определять снова и снова”.После этого зал заседаний покинула лидер Мерец Захава Гальон. Два ее сподвижника, депутаты Илан Гилон и Михаль Розин были выведены из зала заседаний.