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Россияне подали 100 тыс заявок на `дальневосточный гектар` | Фото: Thinkstock27.07 01:34   MIGnews.com

Россияне подали 100 тыс заявок на "дальневосточный гектар"

Жители России из 78 регионов подали 97,7 тысячи заявок на получение "дальневосточного гектара", сообщает Министерство по развитию Дальнего востока.

Большую часть заявок — около 75% - подали жители регионов Дальнего Востока. На жителей других субъектов приходится 22 тысячи заявок.

"В топ-5 недальневосточных регионов вошли Москва и Московская область, их жителями подано почти 3 тысячи заявок. Около тысячи заявлений поступило из Санкт-Петербурга. Замыкают пятерку лидеров Свердловская область и Краснодарский край", - отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что с 1 февраля, когда стартовала программа, в пользование уже переданы 25,2 тысячи участков.
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