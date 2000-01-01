27.07 01:34 MIGnews.com

Россияне подали 100 тыс заявок на "дальневосточный гектар"

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Жители России из 78 регионов подали 97,7 тысячи заявок на получение "дальневосточного гектара", сообщает Министерство по развитию Дальнего востока.Большую часть заявок — около 75% - подали жители регионов Дальнего Востока. На жителей других субъектов приходится 22 тысячи заявок."В топ-5 недальневосточных регионов вошли Москва и Московская область, их жителями подано почти 3 тысячи заявок. Около тысячи заявлений поступило из Санкт-Петербурга. Замыкают пятерку лидеров Свердловская область и Краснодарский край", - отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что с 1 февраля, когда стартовала программа, в пользование уже переданы 25,2 тысячи участков.