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Ликуд проголосовал против подготовки к коллапсу ПА 26.07 14:34   MIGnews.com

Ликуд проголосовал против подготовки к коллапсу ПА

На фоне мятежей на Храмовой Горе и кровавого теракта в Халамиш прошло заседание центрального комитета партии Ликуд, на котором председательствовал министр Зеев Элькин.

Заседание состоялось в городе Ариэль.

Комитет проголосовал против резолюции, внесенной на рассмотрение Шабахом Штерном, главой национально-религиозной фракции Ликуда.

Против резолюции проголосовали 33 члена комитета, за - двое.

Резолюция повторяет положения решения центрального комитета Ликуда 2002 года. Тогда Ликуд выступил против создания палестинского государства к западу от реки Иордан. Решение призывала яростно сопротивляться любым политическим инициативам в данном направлении - вроде “саудовской мирной инициативы” или подобных проектов, выдвигаемых Францией. Указанные инициативы предусматривают “возвращение к границам 1967 года”, эвакуацию поселений, раздел Иерусалима и возвращение палестинских беженцев.

Резолюция призывала также подготовиться к возможному коллапсу Палестинской автономии и уходу с политической сцены Абу Мазена.
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