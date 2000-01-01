26.07 14:34 MIGnews.com

Ликуд проголосовал против подготовки к коллапсу ПА

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На фоне мятежей на Храмовой Горе и кровавого теракта в Халамиш прошло заседание центрального комитета партии Ликуд, на котором председательствовал министр Зеев Элькин.Заседание состоялось в городе Ариэль.Комитет проголосовал против резолюции, внесенной на рассмотрение Шабахом Штерном, главой национально-религиозной фракции Ликуда.Против резолюции проголосовали 33 члена комитета, за - двое.Резолюция повторяет положения решения центрального комитета Ликуда 2002 года. Тогда Ликуд выступил против создания палестинского государства к западу от реки Иордан. Решение призывала яростно сопротивляться любым политическим инициативам в данном направлении - вроде “саудовской мирной инициативы” или подобных проектов, выдвигаемых Францией. Указанные инициативы предусматривают “возвращение к границам 1967 года”, эвакуацию поселений, раздел Иерусалима и возвращение палестинских беженцев.Резолюция призывала также подготовиться к возможному коллапсу Палестинской автономии и уходу с политической сцены Абу Мазена.