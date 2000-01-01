Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Кац приветствует жесткую позицию США в отношении Хизбаллы 26.07 17:38   MIGnews.com

Кац приветствует жесткую позицию США в отношении Хизбаллы

Министр разведки Исраэль Кац приветствовал заявление Дональда Трампа, в котором президент США признал "Хизбаллу" общей угрозой, как для Ливана, так и для всего ближневосточного региона. Речь идет о заявлении, сделанном главой американского государства в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири, которая состоялась 25 июля.

Министр приветствовал подобное заявление, с которым выступила представитель США в ООН Никки Хейли. Постпред выразила обеспокоенность иранской угрозой и "Хизбаллой" и призвала более серьезно отнестись к факту постоянного нарушения резолюций СБ ООН Тегераном и "Хизбалллой".

Кац также положительно отозвался о двух продвигаемых в Конгрессе США законопроектах, цель которых - усилить давление на "Хизбаллу" и ввести дополнительные санкции против Ирана.

"Необходимо ужесточить санкции против "Хизбаллы", - заявил Кац, и призвал к совместным действиям по разоружению этой террористической организации. Кац считает, что необходимо предпринять соответствующие шаги, как на международном, так и на региональном уровне во главе с США.

Как министр по делам разведки, на протяжении последних полутора лет Исраэль Кац активизировал свои усилия с целью убедить американскую сторону в необходимости ужесточения санкций против "Хизбалллы". Этот вопрос министр неоднократно обсуждал на встречах с представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами, а также американскими коллегами по линии разведслужб.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:05
ХАМАС призывает ко "Дню ярости"
17:28
Европейский суд все еще считает ХАМАС террористами
16:24
Эрдоган: удаление металлоискателей недостаточно
15:50
Лесные пожары во Франции: тысячи эвакуированных
15:20
Захарова: Россия не поставляет оружие "Талибану"
15:12
Белый Дом приветствовал демонтаж детекторов на Храмовой Горе
14:34
Ликуд проголосовал против подготовки к коллапсу ПА
14:07
Израильский МИД - Эрдогану: времена османской империи прошли
13:49
Рейд налоговой в аэропорту Бен-Гурион
13:25
Вакф: индивидуальные досмотры - хуже металлоискателей
12:53
Совбез ООН отказался осудить обстрел посольства РФ в Дамаске
12:48
Отец убитого иорданца: я отказался от прав ради аль-Аксы
12:17
Опрос: Демонтаж металлоискателей - капитуляция
11:40
Требуются водители: "Эгед" увеличивает размеры премий
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus