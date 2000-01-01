26.07 17:38 MIGnews.com

Кац приветствует жесткую позицию США в отношении Хизбаллы

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Министр разведки Исраэль Кац приветствовал заявление Дональда Трампа, в котором президент США признал "Хизбаллу" общей угрозой, как для Ливана, так и для всего ближневосточного региона. Речь идет о заявлении, сделанном главой американского государства в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири, которая состоялась 25 июля.Министр приветствовал подобное заявление, с которым выступила представитель США в ООН Никки Хейли. Постпред выразила обеспокоенность иранской угрозой и "Хизбаллой" и призвала более серьезно отнестись к факту постоянного нарушения резолюций СБ ООН Тегераном и "Хизбалллой".Кац также положительно отозвался о двух продвигаемых в Конгрессе США законопроектах, цель которых - усилить давление на "Хизбаллу" и ввести дополнительные санкции против Ирана."Необходимо ужесточить санкции против "Хизбаллы", - заявил Кац, и призвал к совместным действиям по разоружению этой террористической организации. Кац считает, что необходимо предпринять соответствующие шаги, как на международном, так и на региональном уровне во главе с США.Как министр по делам разведки, на протяжении последних полутора лет Исраэль Кац активизировал свои усилия с целью убедить американскую сторону в необходимости ужесточения санкций против "Хизбалллы". Этот вопрос министр неоднократно обсуждал на встречах с представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами, а также американскими коллегами по линии разведслужб.