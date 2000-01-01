Путин неожиданно высказался о своем преемнике

Президент России Владимир Путин, несмотря на сильную занятость, живет обычной жизнью, занимается спортом и слушает музыку. Об этом глава государства рассказал на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи, сообщает "Национальная Служба Новостей".
Встреча со школьниками длилась почти три часа. Президенту задали 70 вопросов на самые разные темы.
Так, молодых граждан страны интересовало, пользуется ли Путин соцсетями. Оказалось, что большая нагрузка не позволяет этого делать.
«У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram. Я думаю, как бы мне быстрее до постели добраться. Поэтому все, что от моего имени там пишут – это не я», - сказал глава государства.
Обсуждая ники, которые молодежь использует в интернете, Путин признался, что в разведшколе у него тоже был псевдоним – «Платов».
Что касается вопроса свободы в интернете, то, по мнению Путина, цензуры в российском сегменте сети нет, там разрешено все, что не запрещено законом.
Многих школьников волновал вопрос о втором президентском сроке Владимира Путина, и кто станет его преемником.
«В мире много интересных занятий. Но я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет», - ответил Путин.
Что касается преемника, то президент уверен, что конечный выбор всегда оставаться за гражданами РФ.
Рассказал Путин и о том, что, став президентом очень много работал над собой. К примеру, научился сдерживать агрессию.
«Я научился себя сдерживать. Считаю, что мне это удается. Проявление агрессии – это отчасти проявление слабости. Мне это не нравится», - признался президент.
Школьники также спросили президента возложении венков под дождем 22 июня 2017 года. Церемония прошла у Могилы Неизвестного Солдата. По словам главы государства, дождь начался неожиданно, но ему и в голову не пришло встать под зонт, потому что «война – это не только смерть и кровь». Это «огромный труд и тяжелейшая работа».
«Я считаю, что это нормально. Не сахарные, не растаем», - отметил президент.
Также на встрече не обошли вниманием и вопрос об уклонистах от армии. По словам Путина, «уклонение мужчины от исполнения своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения».
Были также вопросы об учебе в школе и об отношении к родителям. А еще о том, какое событие повлияло на президента больше всего. Оказалось – развал Советского Союза.