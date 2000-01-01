27.07 11:12 MIGnews.com

Лишь 9% дел о насилии над детьми доходят до обвинений

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Парламентская комиссия по статусу ребенка, возглавляемая депутатом Ифат Шаша-Битон (“Кулану”) провела во вторник, 25 июля, заседание по проблеме установки камер в детских садах, школах и группах продленного дня. Ифат Шаша-Битон настаивает на необходимости оборудования детских учреждений записывающими видео устройствами в связи с многочисленными случаями жестокого обращения детьми.В ходе заседания были озвучены статистические данные, в соответствии с которыми в течение 2016-2017 учебного года полицией были возбуждены 75 уголовных дел в связи с жестоким обращением с детьми в возрасте до 6 лет, жертвами были 98 детей, количество подозреваемых по всем делам составило 96 человек. В отношении жестокого обращения с детьми в возрасте от 6 до 12 лет было возбуждено 112 дел, количество жертв составляло 182 человека, число подозреваемых - 161.При этом большинство уголовных дел о жестоком обращении с детьми от рождения до шестилетнего возраста в образовательных учреждениях связано с насилием со стороны человека, ответственного за этого ребенка (речь идет о 60 эпизодах из 75, в том числе 41 случай жестокого обращения с ребенком, 10 - причинения тяжких телесных повреждений, 8 случаев физического или психологического истязания). В подавляющем большинстве случаев, до обвинительных заключений не доходит в связи со сложностью доказать преступление.“Представленные нам данные свидетельствуют, что установка камер необходима, - констатировала Ифат Шаша-Битон. - Мы не стремимся нанести ущерб персоналу, напротив: они будут защищены от ложных обвинений, вредящих их доброму имени, при этом у родителей будет больше уверенности, что их дети не подвергнутся насилию”. Депутат подчеркнула, что единичные случаи насилия не бросают тень на всех педагогов, работающих с детьми. Она пообещала, что установка камер в образовательных учреждениях не нарушит неприкосновенность частной жизни, и записи будут изыматься лишь при наличии существенных подозрений.С технологической точки зрения, предлагается устанавливать камеры, работающие в закрытом режиме и не выводящие информацию в сеть: таким образом, неприкосновенность частной жизни будет соблюдена. Записи разговоров и вообще звуков производиться не будут, поскольку это запрещено законом. Материалы могут быть переданы полиции только по постановлению суда.“В наши дни камеры установлены везде: в ресторанах, в банках, в общественном транспорте, и нет никаких причин использовать эту схему для защиты детей в образовательных учреждениях”, - подчеркнула Ифат Шаша-Битон.