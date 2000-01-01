26.07 19:57 MIGnews.com

Принят Закон о контроле за группами продленного дня

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Сегодня на пленарном заседании Кнессета во 2-м и 3-м чтениях был утвержден Закон о контроле за группами продленного дня. В соответствии с ним работа этих детских учреждений, подведомственных муниципалитетам, будет находиться под контролем министерства просвещения. Таким образом, Закон регламентирует процедуры лицензирования, инспекции, контроля, а также максимальные расценки, устанавливаемые упомянутыми учебными заведениями. Законопроект был утвержден единогласно, его поддержали 65 депутатов.По словам Юлии Малиновской (НДИ), законопроект которой лег в основу принятого Закона, с первых дней своей парламентской деятельности она считает одним из важнейших направлений повышение доступности неформального образования и организации досуга детей. Подход к неформальному образованию должен быть изменен, критерием его деятельности должна быть не прибыль, а общественная значимость.«Сегодня сделан еще один важный шаг в борьбе с дороговизной жизни, шаг, приближающий всех детей страны к действительно доступным формам неформального образования. Хочу также подчеркнуть, что утвержденный сегодня Закон не распространяется на частные «цаароним» (продленки), действующие в частных жилых строениях. Этим мы сохраняем баланс между потребностью широкой общественности в приемлемых и доступных ценах, требованиями свободного рынка и свободой выбора, предоставляемой родителям. Мы ведь не хотим жить в стране коммунистического типа, в которой все находится под абсолютным контролем государства», - заявила Юлия Малиновская.