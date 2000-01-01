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Кнессет постановил: День Победы – государственный праздник 26.07 21:27   MIGnews.com

Кнессет постановил: День Победы – государственный праздник

В среду, 26 июля, на пленарном заседании Кнессета был утвержден в окончательном чтении Закон о 9 мая депутата от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера. Законодательная инициатива была утверждена единогласно: ее поддержали 53 парламентариев. Отныне День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников.

Несмотря на искусственно создаваемые препятствия на пути продвижения этого законопроекта со стороны представителей некоторых партий, он был принят в беспрецедентно короткие сроки – за 4 месяца с момента подачи.

"Сегодня очень важный для меня день. Теперь мы можем быть уверены: память о победе над нацизмом, о подвиге евреев, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны, не будет утеряна никогда. Для ветеранов, в том числе и живущих в Израиле, эта дата – 9 мая, имеет символическое значение. Наш моральный долг отдать им честь за спасение человечества от нацизма и увековечить память о великой победе, которая для евреев и Израиля имеет особое значение", - сказал Одед Форер.
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