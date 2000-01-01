26.07 15:20 MIGnews.com

Захарова: Россия не поставляет оружие "Талибану"

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МИД России опровергает заявления телеканала CNN о том, что Россия вооружает "Талибан" в Афганистане. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова, отметив, что в американских СМИ развернута целая кампания по дезинформации на эту тему."Неоднократно заявляли о том, что в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане и так далее", - передает ее слова РИА Новости.Она отметила, что "в этой игре", которые ведут "соответствующие американские структуры", CNN является "надежным инструментом пропаганды".CNN во вторник опубликовал фотографии боевиков "Талибана", вооруженных автоматами Калашникова, снайперскими винтовками и тяжелыми пулеметами без опознавательных знаков. В статье говорилось, что, по утверждению самих боевиков, они получают оружие из России через Иран и через границу с Таджикистаном.При этом отмечалось, что неопровержимых доказательств того, что за поставками оружия стоит именно Москва, у телеканала нет.