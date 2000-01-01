26.07 08:37 MIGnews.com

Российские части выдвинуты к границе с Израилем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Согласно информации газеты Asharq al-Aswat, Москва объявила о размещении своей военной полиции в 13 км от демилитаризованной зоны на Голанских высотах.Российские части заменяют "Хизбаллу" и про-асадовские милиции в данном районе.Как известно, 7 июля между Россией, Иорданией и США был подписан Меморандум в целях прекращения боевых действий на юго-западе Сирии.Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской во время очередного пресс-брифинга в Москве заявил, что "21 и 22 июля были установлены два контрольно-пропускных пункта и 10 наблюдательных постов вдоль согласованных участков линии соприкосновения сторон юго-западной зоны деэскалации".По словам российского генерала, данные меры позволят поддерживать режим прекращения огня, содействовать беспрепятственному доступу гуманитарных грузов и возращению беженцев и временно-перемещенных лиц.Рудской добавил, что российские военные силы также создали два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных постов на территории Восточной Гуты в Сирии.Генерал заявил: "Когда , в сентябре 2015 года Россия начала свою антитеррористическую операцию в Сирии, под контролем правительственных войск находилось около 19 000 квадратных километров страны. Сегодня сирийская армия контролирует почти в четыре раза большую площадь – 74,2 тысячи квадратных километров".В понедельник пресс-секретарь оппозиционной партии "Tomorrow Movement" Монзер Акбик сообщил, что сирийская оппозиция согласилась только на участие России в качестве наблюдателя в зоне деэскалации в Восточной Гуте.Также Акбик добавил: " Иранские силы не будут участвовать в мониторинге".