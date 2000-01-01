26.07 09:15 MIGnews.com

Охранника посольства в Аммане выовут на допрос

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Израильская полиция вызовет на допрос с предостережением Зива, охранника посольства в Аммане, застрелившего двух граждан королевства Иордания два дня назад.На слушаниях в военно-политическом кабинете правительства Израиля юридический советник правительства Авихай Мандельблитт заявил, что согласно положениям Венской конвенции, охранник обладает дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования в принимающей стране. По возвращении на родину, однако, необходимо провести расследование о правомерности его действий.Полиция в ближайшие дни вызовет охранника на допрос. Речь идет о допросе с предостережением, поскольку охранник подозревается в непреднамеренном убийстве.