26.07 09:49 MIGnews.com

Раввин Цфата: гомосексуалисты терроризируют систему

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Раввин Цфата Шмуэль Элияху прокомментировал проблему усыновления детей однополыми парами.Раввин Элияху заявил: “Они хорошие люди, но они нездоровы. Мы должны их лечить, а не давать их действиям легитимацию”.Раввин Элияху сделал свое заявление после того, как ведущие раввины направили в адрес министра юстиции Аелет Шакед требование не допустить усыновлений однополыми парами.Раввин Элияху сказал: “Мы не допустим превращения государства в Лагбатистан (государство LGBT) и не допустим усыновления детей семьями геев. Гомосексуалисты терроризируют систему и здоровое отношение к жизни. Надо понимать, что есть вещи, которые требуют лечения и исправления”.