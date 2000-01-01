Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Раввин Цфата: гомосексуалисты терроризируют систему 26.07 09:49   MIGnews.com

Раввин Цфата: гомосексуалисты терроризируют систему

Раввин Цфата Шмуэль Элияху прокомментировал проблему усыновления детей однополыми парами.

Раввин Элияху заявил: “Они хорошие люди, но они нездоровы. Мы должны их лечить, а не давать их действиям легитимацию”.

Раввин Элияху сделал свое заявление после того, как ведущие раввины направили в адрес министра юстиции Аелет Шакед требование не допустить усыновлений однополыми парами.

Раввин Элияху сказал: “Мы не допустим превращения государства в Лагбатистан (государство LGBT) и не допустим усыновления детей семьями геев. Гомосексуалисты терроризируют систему и здоровое отношение к жизни. Надо понимать, что есть вещи, которые требуют лечения и исправления”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:17
Израиль выплатит компенсацию семье убитого иорданца
09:49
Определился город для проведения "Евровидения-2018"
09:15
Охранника посольства в Аммане выовут на допрос
08:42
В Швейцарии задержан бомж, напавший на людей с бензопилой
08:37
Российские части выдвинуты к границе с Израилем
08:13
Эрдоган: Израиль украл Храмовую Гору
07:52
Нетаниягу посетил семьи убитых офицеров МАГАВа
07:03
Нетаниягу приказал проверять всех, кто идет на Храмовую Гору
06:39
Израиль: тысячи детей пострадали от сексуального насилия
05:29
9 мая может стать государственным праздником в Израиле
04:36
Ученые: вождение приводит к деградации
03:17
Боевики ISIS бегут из Мосула, переодевшись женщинами
02:28
В яблоках обнаружен смертоносный компонент
01:36
Проблема с японским сексом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus