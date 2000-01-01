Раввин Цфата: гомосексуалисты терроризируют систему
Раввин Цфата Шмуэль Элияху прокомментировал проблему усыновления детей однополыми парами.
Раввин Элияху заявил: “Они хорошие люди, но они нездоровы. Мы должны их лечить, а не давать их действиям легитимацию”.
Раввин Элияху сделал свое заявление после того, как ведущие раввины направили в адрес министра юстиции Аелет Шакед требование не допустить усыновлений однополыми парами.
Раввин Элияху сказал: “Мы не допустим превращения государства в Лагбатистан (государство LGBT) и не допустим усыновления детей семьями геев. Гомосексуалисты терроризируют систему и здоровое отношение к жизни. Надо понимать, что есть вещи, которые требуют лечения и исправления”.