Совбез ООН отказался осудить обстрел посольства РФ в Дамаске
В Совете безопасности ООН заблокировали заявление по обстрелу российского посольства в Дамаске, произошедшего в середине июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпредство РФ при международной организации.
Заявление предназначалось для прессы. Как пояснили собеседники агентства, оно осуждало нападение, основываясь на "стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий". Короткий проект заявления был распространен среди членов СБ. В итоге некоторые из них отказались рассмотреть документ. В постпредстве отметили, что это было сделано под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения.
Российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом, поскольку из проекта предложили убрать все важные заявления, заявили в постпредстве.
Попытка минометного обстрела российского посольства в Дамаске была предпринята 16 июля. Рядом с внешним периметром дипмиссии разорвались два снаряда. Предположительно, их выпустили из района Джобар, который контролируют террористы.