26.07 12:53 MIGnews.com

Совбез ООН отказался осудить обстрел посольства РФ в Дамаске

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В Совете безопасности ООН заблокировали заявление по обстрелу российского посольства в Дамаске, произошедшего в середине июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпредство РФ при международной организации.Заявление предназначалось для прессы. Как пояснили собеседники агентства, оно осуждало нападение, основываясь на "стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий". Короткий проект заявления был распространен среди членов СБ. В итоге некоторые из них отказались рассмотреть документ. В постпредстве отметили, что это было сделано под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения.Российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом, поскольку из проекта предложили убрать все важные заявления, заявили в постпредстве.Попытка минометного обстрела российского посольства в Дамаске была предпринята 16 июля. Рядом с внешним периметром дипмиссии разорвались два снаряда. Предположительно, их выпустили из района Джобар, который контролируют террористы.