27.09 00:18 MIGnews.com

Иран грозит ускорить ядерную программу

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Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что страна может ускорить ядерную программу в случае выхода США из соглашения по атому.Таким образом Тегеран намерен ответить на угрозы президента США Дональда Трампа разорвать соглашение в одностороннем порядке, сказал Зариф агентству CNN в воскресенье, 24 сентября."У Ирана есть ряд возможностей, которые включают в себя выход из соглашения и возвращение к ядерной программе в более быстром темпе. Эта программа останется мирной, но не будет касаться или принимать ограничений, которые мы ранее приняли", — пояснил Зариф, отвечая на вопрос журналистов о планах Тегерана в случае выхода США из соглашения.Отмечается, что пересмотр программы проводится в США каждые три месяца. Президент Дональд Трамп уже грозился выйти из соглашения.По его словам, в ядерном соглашении нет никаких норм, которые бы предполагали отказ Ирана от мирного характера ядерной программы в будущем. Те, кто считают иначе, лишь "запугивают" угрозой Ирана, добавил Зариф.Что же касается действий Трампа, то единственным авторитетом в этом вопросе, по словам Зарифа, остается МАГАТЭ, и США должны согласовывать свои шаги с этой организацией.Напомним, что в мае Трамп обвинил Иран в финансовой поддержке террористов "от Ливана до Ирака и Йемена" и потребовал прекратить эти действия под угрозой разрыва ядерного соглашения, которое избавило Иран от многолетних санкций.