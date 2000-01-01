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Иран грозит ускорить ядерную программу | Фото: AFP27.09 00:18   MIGnews.com

Иран грозит ускорить ядерную программу

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что страна может ускорить ядерную программу в случае выхода США из соглашения по атому.

Таким образом Тегеран намерен ответить на угрозы президента США Дональда Трампа разорвать соглашение в одностороннем порядке, сказал Зариф агентству CNN в воскресенье, 24 сентября.

"У Ирана есть ряд возможностей, которые включают в себя выход из соглашения и возвращение к ядерной программе в более быстром темпе. Эта программа останется мирной, но не будет касаться или принимать ограничений, которые мы ранее приняли", — пояснил Зариф, отвечая на вопрос журналистов о планах Тегерана в случае выхода США из соглашения.

Отмечается, что пересмотр программы проводится в США каждые три месяца. Президент Дональд Трамп уже грозился выйти из соглашения.

По его словам, в ядерном соглашении нет никаких норм, которые бы предполагали отказ Ирана от мирного характера ядерной программы в будущем. Те, кто считают иначе, лишь "запугивают" угрозой Ирана, добавил Зариф.

Что же касается действий Трампа, то единственным авторитетом в этом вопросе, по словам Зарифа, остается МАГАТЭ, и США должны согласовывать свои шаги с этой организацией.

Напомним, что в мае Трамп обвинил Иран в финансовой поддержке террористов "от Ливана до Ирака и Йемена" и потребовал прекратить эти действия под угрозой разрыва ядерного соглашения, которое избавило Иран от многолетних санкций.
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