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Марш неонацистов в Швеции перенесли подальше от синагоги | Фото: chas B27.09 03:39   MIGnews.com

Марш неонацистов в Швеции перенесли подальше от синагоги

Шведский суд распорядился поменять маршрут шествия неонацистов, которое должно было пройти в Йом Кипур около синагоги Гетеборга. По решению суда марш перенесли в другое место и его протяженность сократили, сообщает издание JTA.

Ранее центральная еврейская организации Швеции выразила протест против марша неонацистской организацией NRM возле синагоги в Гётеборге. Демонстрация была назначена на 30 сентября — день, на который в этом году выпадает Йом Кипур. В еврейской общине были обеспокоены тем фактом, что именно в тот день, когда в синагоге собирается особенно много прихожан, рядом с ней пройдет неонацистский марш.

"Еврейская община приветствует решение административного суда Гётеборг не допускать, чтобы неонацистская группа маршировала рядом с синагогой Гетеборга в самый священный день еврейского года Йом Киппур", - сказал председатель официального совета еврейских общин Швеции Арон Верстандиг изданию JTA.

Председатель еврейской общины Гётеборга Аллан Стужинский также сообщил изданию, что "решение суда – это очень приятное событие". По его словам, шведские евреи теперь могут ходить в синагогу, не опасаясь столкновений с неонацистами.
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