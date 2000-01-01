Когда свобода дороже жизни

В октябре в Тель-Авиве состоится показ документального фильма "Операция Свадьба", повествующего об известном ленинградском "самолетном деле" 70-х годов прошлого столетия.
И хотя об этом громком событии, перевернувшем сознание многих людей в мире и в итоге открывшем двери для эмиграции евреев из замкнутого пространства СССР, снято много разных материалов, эта лента особенная: она сделана современным молодым режиссером, который говорит на языке свободы… И это очень личностный разговор: автор фильма - Анат Залмансон-Кузнецов, дочь тех, для которых свобода была дороже жизни. Без лишнего пафоса - это кинооткровение поражает мужеством людей, вступивших в борьбу с могущественной тоталитарной системой и, несмотря на все пережитое, вышедших победителями, сохранившими человеческое достоинство и не утратившими чувства юмора.
В картине использован обширный архивный материал фото- и видеосъемок, интервью с героями тех событий, с бывшими сотрудниками КГБ, но главное в нем – диалог поколений, беседы lдочери с матерью, Сильвой Залмансон, и отцом, Эдуардом Кузнецовым. Искренность и честность воспоминаний, видеоряд, возвращающий в залы суда и в тюремные камеры, вызывает у зрителей эмоциональную сопричастность с теми испытаниями, через которые прошли эти люди. Не случайно, по окончании премьерного показа, когда шли титры, переполненный зал встал и долго аплодировал героям этой ленты.
Они были тогда молоды и не желали смириться с тем, как говорит Кузнецов, «что у тебя отобрали весь мир, заставив жить за «железным занавесом». Как говорится, “жизнь начинается по ту сторону отчаяния”. Группа ребят разработала план угона самолета под кодовым названием «Операция «Свадьба». Сильва и два ее брата из Риги, Эдуард Кузнецов из Ленинграда, Иосиф Менделевич, Анатолий Альтман и другие, всего 12 человек, причем пилотом должен был стать Марк Дымшиц. Конечно, при слабой конспирации участников и налаженной системе доносов в той стране, где они жили, информация в КГБ была доставлена своевременно… Их всех взяли, но важно было устроить публичное дело: ребятам – хотелось привлечь внимание к проблеме эмиграции, гебистам – сделать процесс показательным, назвав их террористами. Первое слово на суде дали единственной девушке: Сильва, прелестная, тоненькая, оказалась отчаянно смелой, и ошеломила всех, сказав на иврите: «...если забуду тебя, Иерусалим…» и перевела тут же на русский язык. Приговоры оказались суровыми: Кузнецову и Дымшицу – расстрел, остальным по 8-12 лет тюрьмы. Впервые в СССР подсудимые не просили пощады.
В фильме режиссер показала не только хронику событий, но чувства и переживания их участников. Тональность общения обаятельной Анат с родителями органична, часто с юмором, но есть очень сильные трагические эмоциональные моменты, когда зрители разного возраста едва сдерживали слезы. Дочь с мамой приезжают в те места, где происходили мрачные события прошлого, приходят в заброшенную тюрьму. Юная израильтянка, впервые увидевшая эти страшные застенки, карцер, ужасные камеры, где ее мать, тогда ее ровесница, просидела четыре с лишним года. Не говорящая по-русски Анат не выдержала - расплакалась… Вот крошечный дворик, где под наблюдением надзирателя можно было иногда погулять… Сильва здесь кружилась в вальсе, «вспоминая прежнюю жизнь на свободе». Характерно, что и в сегодняшних Москве и Санкт-Петербурге Сильва вновь сжималась от страха, неожиданно возвратившегося к ней с воспоминаниями о прошлом…
События тех лет круче любого детектива. Когда Сильву освободили, она не могла радоваться, ведь муж, братья, друзья оставались в тюрьме. И она боролась, голодала в Нью-Йорке более двух недель, до потери сознания… В этой картине удивительно высветилась роль этой хрупкой молодой девушки с незаурядным сильным характером и преданностью высоким чувствам.
Тысячи людей в Израиле и в Америке выходили на демонстрации, требуя отменить смертную казнь осужденным, Голда Меир сыграла решающую роль, когда, наконец, добилась их освобождения путем обмена. Одна из сильнейших сцен, когда 31 декабря в 11 часов вечера из камеры смертника выводят Эдуарда Кузнецова, он гото в к худшему. Неожиданно ему сообщают - cмертная казнь заменена ему на 15 лет лишения свободы. Он тут же спрашивает о Дымшице, своем друге…
Эти люди пробили первую брешь в той железной стене, которая отгораживала большую страну от всего мира. “Отпусти народ мой…”- требовали они. Под давлением цивилизованного мира тогда все же началась эмиграция евреев.
Сильва говорит, что в тюрьме ей «ужасно хотелось ребенка, дочку». И вот финальные кадры: победила любовь – у счастливых родителей родилась Анат – «свободный человек в свободной стране».
Продюсер картины Саша Клайн рассказал, что фильм сделан по заказу 1-го канала Израильского телевидения, в создании картины также участвовал Латвийский кинофонд, частные организации и лица. Эта документальная полнометражная лента режиссера Анат Залмансон-Кузнецов, большая и успешная работа которой уже получила (в апреле этого года) престижный приз в Голливуде - Hollywood Independent Documentary Awards и еще ряд призов на других фестивалях. Остается пожелать успеха талантливому и смелому молодому режиссеру.
Приглашаем вас принять участие в вечере, который проводится в рамках празднования "Ходеш ха-Алия» под эгидой Министерства алии и интеграции совместно с муниципалитетом Тель-Авива – Яффо. В программе: демонстрация фильма, встреча с героиней фильма Сильвой Залмансон и режиссером Анат Залмансон-Кузнецов. Субтитры на русском языке.
Показ состоится 23 ноября в здании муниципалитета Тель-Авива по адресу Ибн Гвироль 69. Начало в 19:30. Запись по тел. 052-2808200.