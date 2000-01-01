26.09 13:41 MIGnews.com

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook

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Facebook будет заблокирован на территории РФ, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров."Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нету — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", — сказал Жаров.Он отметил, что ведомство продолжит добиваться того, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден."Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории РФ, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден", — добавил глава Роскомнадзора.По его словам, Facebook продолжает говорить ведомству, что рассматривает, как исполнить закон. "Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем", — сказал Жаров.