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Нетаниягу поздравил `друга Израиля` Меркель с победой | Фото: Моше Мильнер, GPO26.09 15:47   MIGnews.com

Нетаниягу поздравил "друга Израиля" Меркель с победой

Премьер-министр Израиля поздравил свою коллегу из Германии Ангелу Меркель с победой ее политического блока ХДС-ХСС с победой на прошедших парламентских, назвав ее "настоящим другом Израиля и еврейского народа".

"Меркель на протяжении многих лет остается настоящим другом Израиля и еврейского народа, а также великим лидером Германии и Европы. Я поздравил ее с победой. Государство Израиль уверено, что под ее руководством особые отношения между Германией и Израилем усилятся и углубятся", - заявил 26 сентября глава израильского правительства.

Нетаниягу призвал сформировать в ФРГ такое новое правительство с прочной исторической ответственностью.

Кроме того, в этот же день состоялся телефонная беседа между лидерами правительств двух государств, в ходе которого Биньямин Нетаниягу выразил обеспокоенность Израиля ростом антисемитизма в ФРГ на фоне прохождения в Бундестаг ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

"В последние годы Израиль обеспокоен ростом антисемитизма среди правых и левых политических сил, а также исламистских элементов", - приводит слова премьер-министра его канцелярия.

При этом он не стал упоминать АдГ лично, несмотря на ее успех – 13%, что стало самым лучшим результатом среди всех националистических сил в ФРГ после окончания Второй мировой войны.

"Израиль отвергает любую попытку отрицать Холокост", - сказал Нетаниягу, отметив, что Германия также несет ответственность за геноцид еврейского народа в Европе.

"Отрицание Холокоста и отказ от ответственности – это две разные вещи", - констатировал он.

В самой же АдГ после выборов попытались отстраниться от всех обвинений в расизме, антисемитизме и неонацизме.

"Ни в нашей партии, ни в нашей избирательной программе нет ничего, что может иметь отношение к евреям Германии", - сказал "номер 2" в списке партии Александр Гауланд, напомнив о том, что Берлин был и остается надежной поддержкой Израиля и что Германия должна быть готова послать солдат, если понадобится оборонять Еврейское государство от палестинцев или враждебных ближневосточных государств.
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