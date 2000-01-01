26.09 16:56 MIGnews.com

Иранские генералы: референдум курдов – заговор сионистов

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Высокопоставленные иранские военные сановники выступили объединенным фронтом против референдума о независимости Иракского Курдистана, сошедшись на том, что это однозначно не может быть ничем иным, кроме как планом израильтян и американцев."За этим вопросом стоят сионистский режим и высокомерные США", - цитирует государственный портал Fars начальника генштаба вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери.И хотя он не стал пояснять, какая именно роль и какой интерес Израиля в образовании на Ближнем Востока еще одного государства, начальник штаба верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи заявил, что таким образом Еврейское государство пытается подлить масла в огонь региональных конфликтов."Можете не сомневаться, что в условиях уничтожения ИГИЛ это может быть только планом сионистского образования. Теперь они инициировали в регионе новый вопрос. Референдум и связанные с ним вопросы повлекут за собой для курдов и соседних государств много проблем", - цитирует Fars Мохаммада Гольпайгани.