26.09 17:44 MIGnews.com

Террористка-угонщица "Эль-Аль" выступит в Европарламенте

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Палестинскую террористку, члена Народного фронта освобождения Палестины Лейлу Халед, которая в 1969 году угнала самолет с израильтянами (в том числе) на борту, а годом позже пыталась угнать лайнер "Эль-Аль", пригласили выступить в Европейском парламенте с речью о равноправии полов.Как сообщает JTA, несмотря на то, что Европейский союз внес Халед в "черный список" террористов, по приглашению европарламентариев от лево-зеленого испанского блока "Объединенные левые" (Izquierda Unida) она выступит с докладом на мероприятии "Роль женщин в палестинском народном сопротивлении". Во всяком случае, ее выступление заявлено в рекламе конференции.Как уже сообщалось, 29 августа 1969 года она захватила пассажирский самолет американской авиакомпании Trans World Airlines с двумя израильтянами на борту и угнала его в Дамаск, где граждан Еврейского государства высадили. Их удерживали три месяца, прежде чем обменять на заключенных в израильские тюрьмы сирийских военнопленных.Годом позже она решила повторить свой "подвиг". 6 сентября 1970 года вместе с компаньоном-никарагуанецем Патрисио Аргуэльо она попыталась угнать лайнер "Эль-Аль", летевший из Амстердама в Нью-Йорк. Благодаря оперативным действиям воздушного маршала и пассажиров, план НФОП был сорван – Аргуэльо убили, а Халед арестовали и передали в руки британской полиции. Но уже 1 октября ее и других террористов обменяли на заложников, захваченных на другом борту.По данному поводу директор учрежденного Американским еврейским комитетом Трансатлантического института Даниэль Швамменталь назвал "полным позором то, что осужденной террористке предоставили платформу в Европейском парламенте для изрыгания своего ненавистнического послания"."Будет грустно и одновременно иронично, если, спустя несколько дней после создания специального комитета по терроризму, парламент будет приветствовать и аплодировать осужденном террористке, называя ее "борцом за сопротивление", - добавил он.Европарламентарий от Дании и заместитель председателя комитета по иностранным делам Европарламента Андерс Вистисен заверил JTA в том, что он настоятельно призывает руководство ЕП и его президента Антонио Таяни не допустить Халед.