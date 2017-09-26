Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Франция, ЕС и США осуждают теракт в Хар Адар 26.09 20:13   MIGnews.com

Франция, ЕС и США осуждают теракт в Хар Адар

Вашингтон, Париж и Брюссель осудили теракт, совершенный сегодня в поселении Хар Адар 37-летним арабом Нимром Махмудом Ахмадом Джамалем из Бейт Сурика. Жертвами атаки стали три израильтянина: солдат МАГАВ Соломон Гаврия, Юсеф Осман из Абу Гош и 25-летний местный житель Ор Ариш.

В частности посольство США в Израиле в своем заявлении "самым решительным образом осудило сегодняшнюю ужасную атаку в Хар-Адаре".


"Мы также осуждаем заявления, прославляющие терроризм, и призываем всех направить четкое послание о том, что терроризм нельзя допускать никогда", - добавили в дипмиссии.

Лично высказался и сам американский посол Дэвид Фридман.


"И вновь израильтяне сталкиваются с жестокостью и злобными зверствами неспровоцированного террора. Мы молимся за жертв в Хар Адар и их семьи", - написал он в Twitter.

Прибывший в Израиль во вторник спецпосланник американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт написал в твиттере: "я и моя семья в ужасе от атаки в Хар Адар. Позор ХАМАСу и другим (палестинским организациям – ред.), которые восхваляют нападение. Террору должны противостоять все!"



Тоже осудил ХАМАС и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

"Прискорбно, что ХАМАС и другие (палестинские организации – ред.) продолжают прославлять такие атаки, подрывающие возможность мирного будущего как для палестинцев, так и для израильтян. Я призываю всех осудить насилие и противостоять террору", - гласит его заявление.

МИД Франции и французский посол в Израиле Элен Ле Галь осудили теракт, выразив соболезнования пострадавшим и заявив о том, что что Франция всегда будет придерживаться права Израиля на мир и безопасность.


"Использование насилия во всех его проявлениях неприемлемо и исключает любую возможность диалога. Поэтому в контексте высокой напряженности необходимо, чтобы каждая сторона воздерживалась от каких-либо заявлений или действий, которые могут усугубить напряженность", - написала Ле Галь в своем микроблоге.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:15
"Голда Меир и Ицхак Рабин переворачиваются в гробах"
20:49
Израиль подарил ЮНЕСКО реплику 2000-летней арки
20:23
Полиция Каира арестовала 7 человек за поднятие флага ЛГБТ
19:54
Футбол: Беер Шеву могут выкинуть из Европы
19:26
Семья каннибалов из Краснодара убила и съела 30 человек
18:52
Солдата ЦАХАЛ наказали за изнасилование "сестры по оружию"
18:05
Эрдоган шантажирует Израиль
17:44
Террористка-угонщица "Эль-Аль" выступит в Европарламенте
16:56
Иранские генералы: референдум курдов – заговор сионистов
16:08
Ожидаемая поддержка
15:47
Нетаниягу поздравил "друга Израиля" Меркель с победой
15:46
Авария на Тамар привела к загрязнению в районе Ашдода
14:25
ХАМАС приветствовал "новую часть интифады аль-Кудс"
14:23
В Швеции неизвестный сжег мечеть
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus