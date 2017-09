26.09 20:13 MIGnews.com

Франция, ЕС и США осуждают теракт в Хар Адар

Joint Embassy Tel Aviv-Consulate General Jerusalem Statement on the Har Adar Attack | U.S. Embassy in Israel https://t.co/fhGcERoW9W — USEmbassyTelAviv (@usembassyta) September 26, 2017

Once again, Israelis confront the cruel and evil brutality of unprovoked terrorism. We pray for the victims at Har Adar and their families. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) September 26, 2017

My family & I are horrified by the attack in Har Adar. Shame on Hamas & others who praised the attack. All must stand against terror! (1/2) — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) September 26, 2017

Nous condamnons avec force l'assassinat de trois Israéliens ce matin à Har Adar. Nous partageons la douleur de leurs familles. — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) September 26, 2017

Вашингтон, Париж и Брюссель осудили теракт, совершенный сегодня в поселении Хар Адар 37-летним арабом Нимром Махмудом Ахмадом Джамалем из Бейт Сурика. Жертвами атаки стали три израильтянина: солдат МАГАВ Соломон Гаврия, Юсеф Осман из Абу Гош и 25-летний местный житель Ор Ариш.В частности посольство США в Израиле в своем заявлении "самым решительным образом осудило сегодняшнюю ужасную атаку в Хар-Адаре"."Мы также осуждаем заявления, прославляющие терроризм, и призываем всех направить четкое послание о том, что терроризм нельзя допускать никогда", - добавили в дипмиссии.Лично высказался и сам американский посол Дэвид Фридман."И вновь израильтяне сталкиваются с жестокостью и злобными зверствами неспровоцированного террора. Мы молимся за жертв в Хар Адар и их семьи", - написал он в Twitter.Прибывший в Израиль во вторник спецпосланник американского президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт написал в твиттере: "я и моя семья в ужасе от атаки в Хар Адар. Позор ХАМАСу и другим (палестинским организациям – ред.), которые восхваляют нападение. Террору должны противостоять все!"Тоже осудил ХАМАС и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов."Прискорбно, что ХАМАС и другие (палестинские организации – ред.) продолжают прославлять такие атаки, подрывающие возможность мирного будущего как для палестинцев, так и для израильтян. Я призываю всех осудить насилие и противостоять террору", - гласит его заявление.МИД Франции и французский посол в Израиле Элен Ле Галь осудили теракт, выразив соболезнования пострадавшим и заявив о том, что что Франция всегда будет придерживаться права Израиля на мир и безопасность."Использование насилия во всех его проявлениях неприемлемо и исключает любую возможность диалога. Поэтому в контексте высокой напряженности необходимо, чтобы каждая сторона воздерживалась от каких-либо заявлений или действий, которые могут усугубить напряженность", - написала Ле Галь в своем микроблоге.