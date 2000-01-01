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`Голда Меир и Ицхак Рабин переворачиваются в могилах` 26.09 21:15   MIGnews.com

"Голда Меир и Ицхак Рабин переворачиваются в гробах"

Министр культуры Мири Регев раскритиковала оппозиционную партию "Сионистский лагерь", которая объявила бойкот государственной церемонии в честь 50-летия возобновления строительства в Иудее и Самарии, которая состоится завтра, 26 сентября, в Гуш-Эционе.

В начале заседания кабинета министров Регев подчеркнула, что эта официальная церемония "посвящена 50-летнему поселению в Иудее и Самарии, Иорданской долине и Голанских высотах".

"Я уверена, что Голда (Меир – ред.), Игаль Алон и Ицхак Рабин поворачиваются в своих могилах, слыша "Сионистский лагерь". Это полный позор. "Сионистский лагерь" не понимает, что основателем Кирьят-Арбы был Игаль Алон, что вся инфраструктура в Иудее и Самарии была создана лидерами Мапай", - привела министр историческую справку.

Регев откинула утверждения о том, что Ави Габай и Ицхак Герцог не будут присутствовать на мероприятии, потому что их не пригласили на трибуну.

"Председатели оппозиции не выступают на государственных церемониях", - напомнила она, отметив, что, согласно протоколу, на таких мероприятиях слово дается только премьер-министру и президенту или, если последнего нет, то спикеру Кнессета.

"Если они не придут, потому что им не дали выступить, то либо им место в детском саду, либо они думают, что мы играем в салочки. Это государственное событие, и когда "Сионистский лагерь" его бойкотирует, он показывает, что утратил свой путь и уже давно не является сионистским", - констатировала глава Минкульта.
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