27.09 08:40 MIGnews.com

Зеэв Элькин обсудит с Лавровым иранское присутствие в Сирии

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Министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин собирается обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проблему иранского военного присутствия в Сирии в развитие диалога, который был начат на высшем уровне.Встреча состоится в Москве, куда Элькин летит для участия в ежегодной заседании двусторонней межправительственной комиссии, израильским председателем которой он является. Результатом должен стать подписанный протокол, определяющий основные задачи сотрудничества по разным направлениям на следующий год."У меня запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым… Это будет частично продолжение визита нашего премьер-министра и его встречи с президентом России в Сочи, в которой я и Лавров принимали участие", — сказал Элькин российским журналистам перед вылетом из Тель-Авива.Как он отметил, с Лавровым он продолжит темы, начатые в Сочи – двустороннее российско-израильское сотрудничество, ситуация в Сирии, попытки Ирана там закрепиться, а также палестинская проблема.