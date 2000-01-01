27.09 06:16 MIGnews.com

"Альтернатива для Германии" правеет. Из партии ушла лидер

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В связи с внутрипартийной борьбой в ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" сопредседательница политсилы Фрауке Петри решила покинуть ее ряды.После объявления результатов выборов в Бундестаг, на которых АдГ набрала 13%, став третьей силой в парламенте ФРГ, Петри объявила, что отказывается от депутатского мандата и на почве разногласий с радикальным крылом партии. Практически сразу "номер 1" в списке АдГ Алис Вейдель призвала свою соратницу уйти."В следующие дни последует выход из партии… Это логическое завершение происходившего в последние дни в нашей партии", — сказала Петри.Она отметила, что никому "не принесло никакой пользы" то, что "в нынешнем составе мы в течение месяцев были заняты внутрипартийной борьбой".Вслед за ней об уходе объявил и ее супруг – глава АдГ в земле Северный Рейн-Вестфалия Маркус Претцель.Политологи уже прогнозируют серьезный раскол в партии и еще больший сдвиг "Альтернативы для Германии" вправо.