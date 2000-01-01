Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Альтернатива для Германии` правеет. Из партии ушла лидера | Фото: Anna Lutz/Christliches Medienmagazin pro/Flickr27.09 06:16   MIGnews.com

"Альтернатива для Германии" правеет. Из партии ушла лидер

В связи с внутрипартийной борьбой в ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" сопредседательница политсилы Фрауке Петри решила покинуть ее ряды.

После объявления результатов выборов в Бундестаг, на которых АдГ набрала 13%, став третьей силой в парламенте ФРГ, Петри объявила, что отказывается от депутатского мандата и на почве разногласий с радикальным крылом партии. Практически сразу "номер 1" в списке АдГ Алис Вейдель призвала свою соратницу уйти.

"В следующие дни последует выход из партии… Это логическое завершение происходившего в последние дни в нашей партии", — сказала Петри.

Она отметила, что никому "не принесло никакой пользы" то, что "в нынешнем составе мы в течение месяцев были заняты внутрипартийной борьбой".

Вслед за ней об уходе объявил и ее супруг – глава АдГ в земле Северный Рейн-Вестфалия Маркус Претцель.

Политологи уже прогнозируют серьезный раскол в партии и еще больший сдвиг "Альтернативы для Германии" вправо.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:27
На берег Филиппин вынесло тушу огромного "монстра"  
04:38
Самый крупный алмаз столетия продали
03:39
Марш неонацистов в Швеции перенесли подальше от синагоги
02:11
Иерусалимские археологи обнаружили закуску из жаб
01:48
Раскол в Ватикане: Папу Римского считают еретиком
00:18
Иран грозит ускорить ядерную программу
23:35
Вынесен приговор одному из убийц Малахи Розенфельда
22:40
Демонстранты требуют открыть "протоколы йеменских детей"
21:15
"Голда Меир и Ицхак Рабин переворачиваются в гробах"
20:49
Израиль подарил ЮНЕСКО реплику 2000-летней арки
20:23
Полиция Каира арестовала 7 человек за поднятие флага ЛГБТ
20:13
Франция, ЕС и США осуждают теракт в Хар Адар
19:54
Футбол: Беер Шеву могут выкинуть из Европы
19:26
Семья каннибалов из Краснодара убила и съела 30 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus